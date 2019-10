vor 39 Min.

Ratiopharm Ulm verpflichtet Isaiah Briscoe aus der NBA

Wegen der Verletzung von Tyler Harvey haben die Ulmer Basketballer auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Von Gideon Ötinger

Die Bundesliga-Basketballer von Ratiopharm Ulm haben einen Neuzugang. Der 23-jährige Isaiah Briscoe steht den Ulmern ab sofort zur Verfügung und könnte schon am Sonntag im Spiel der Donaustädter gegen die Fraport Skyliners zum Einsatz kommen. Zuletzt stand Briscoe beim NBA-Team Orlando Magic unter Vertrag, dieser wurde allerdings im März dieses Jahres von Vereinsseite aufgelöst, weil sich der Guard am Meniskus verletzte.

Der Transfer ist eine Reaktion auf den verletzten Guard Tyler Harvey, der wohl noch eine längere Zeit ausfallen wird. "Der Ausfall von Tyler Harvey hat uns sehr wehgetan, weil uns damit ein ballsicherer Guard im Backcourt fehlt", sagt Sportdirektor Thorsten Leibenath. "Die Verpflichtung von Isaiah Briscoe gibt Tyler die nötige Zeit, die er für sein Comeback braucht und uns mehr Flexibilität auf der Guard-Position." Briscoe erhält in Ulm einen Zeitvertrag, wie lange der gültig ist, gab der Verein aber nicht bekannt. Der 23-jährige kam am Mittwoch in Ulm an und absolvierte den Medizincheck. Am Donnerstag trainierte er zum ersten Mal mit der Mannschaft.

