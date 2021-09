Beim FV Illertissen will der Ball nicht rein

Der FV Illertissen vergibt in Halbzeit eins viele Chancen und verliert gegen Burghausen – auch weil der Gästetrainer ein glückliches Händchen hat

Hätte, wäre, wenn ... Diese Worte wurden oft gebraucht nach der 1:2-Niederlage des FV Illertissen in der bayerischen Fußball-Regionalliga gegen Wacker Burghausen. Das Ergebnis war nämlich für die Gastgeber äußerst unglücklich, das Spiel hätte durchaus umgekehrt ausgehen können. Wenn die Illertisser in der ersten Hälfte ihre Chancen genützt hätten, wäre die Partie sogar sicher anders gelaufen. So genügte aber der Treffer zum 1:0 durch Kento Teranuma (11.) und die Feldüberlegenheit nicht.

Im Gegensatz zu den Einheimischen war Burghausen äußerst effektiv und kam mit zwei Chancen zu zwei Toren. „Es war ein glücklicher Sieg. Der FVI war uns insbesondere in der ersten Halbzeit überlegen. Im zweiten Durchgang haben wir es deutlich besser gemacht. So einen Sieg muss man einfach mal mitnehmen, auch wenn man schlechter war“, gestand Gästetrainer Leonhard Haas. Auch er hatte natürlich die Illertisser Großchancen in den ersten 45 Minuten gesehen. Vor dem Führungstreffer hatte bereits Yannick Glessing nach einem weiten Abschlag von Torhüter Felix Thiel das 1:0 auf dem Fuß. Er hatte bereits Torhüter Markus Schöller umkurvt, traf aber dann aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Kento Teranuma war schließlich eine Zeigerumdrehung später zur Stelle und verwertete die Hereingabe von Philipp Boyer zum 1:0.

FV Illertissen - Wacker Burghausen - Trainerkommentar Video: Wilhelm Schmid

Von Burghausen kam in der Offensive in dieser Phase nahezu gar nichts, dagegen hatte der FV Illertissen den Vorwärtsgang eingelegt und spielte auf das zweite Tor. Doch trotz zwei Doppelpässen zwischen Tim Bergmiller und Teranuma Kento mit abschließendem Schuss von Yannick Glessing ans Außennetz (30.) und einer sogenannten Hundertprozentigen wenige Minuten später durch Kento Teranuma wollte dieser Treffer nicht fallen. Der Japaner schoss nach einem uneigennützigen Querpass von Semir Telalovic freistehend am Fünfer einen Gästeverteidiger auf der Linie an. „Wir haben es versäumt, das Spiel rechtzeitig zu entscheiden. FVI-Trainer Marco Konrad trauerte hinterher diesen Möglichkeiten nach: „Wacker hat sich genau zwei Chancen erarbeitet und diese genutzt.“

Sein Kollege Haas versuchte zunächst mit einem Doppelwechsel das drohende Unheil abzuwenden. Diese Maßnahme und ein weiterer Wechsel zur Pause sollte sich dann als Glücksgriff für die Gäste erweisen. Zunächst hätte der FVI in der 51. Minute ein weiteres Mal seine Führung ausbauen können, doch nach einer tollen Kombination traf Philipp Boyer nur den Kopf des herausstürzenden Torhüters Markus Schöller. „Da hatte der einfach nur Dusel“, ärgerte sich der Schütze nach dem Spiel.

Das nötige Quäntchen Glück hatten die Burghausener exakt nach einer Stunde. Der eingewechselte Noah Agbaje lief auf der linken Seite steil durch und traf etwas glücklich durch die Hosenträger von Torhüter Felix Thiel zum Ausgleich. Der ebenfalls eingewechselte Andre Leipold nutzte schließlich eine Flanke des auch neu ins Spiel gekommenen Sammy Ammari fünf Minuten vor Schluss aus kurzer Distanz zum entscheidenden 1:2.

„Wir sind sehr traurig über die Niederlage, doch die hohe Belastung merkt man einfach. In Unterhaching greifen wir aber wieder an“, blickte Trainer Marco Konrad schon voraus auf die Aufgabe am Freitagabend beim Drittliga-Absteiger.