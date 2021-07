So darf es gerne weitergehen für den FV Illertissen

Der FV Illertissen hat Aschaffenburg geschlagen und im Ligapokal den nächsten Gegner Eichstätt. Aber diesmal erwartet Trainer Marco Konrad ein anderes Spiel

Zwei Sieger des ersten Spieltags in der bayerischen Fußball-Regionalliga treffen am Samstag (17 Uhr) mit dem VfB Eichstätt und dem FV Illertissen aufeinander. Der FVI hat bekanntlich zum Saisonstart Viktoria Aschaffenburg mit 1:0 bezwungen und Eichstätt siegte sogar mit 3:0 beim Aufsteiger Eltersdorf.

Beide Mannschaften kennen sich bereits bestens. Schließlich haben sie erst vor wenigen Wochen im Ligapokal gegeneinander gespielt. Damals ging der FVI mit einem vermeintlich klaren 3:0-Sieg vom Platz. Das Ergebnis täuscht allerdings darüber hinweg, dass Eichstätt über weite Strecken ein guter und meist gleichwertiger Gegner war.

Bei der Mannschaft aus Oberbayern gab es während der Corona-Pause einige Änderungen im Kader. Vor allem muss sie jetzt auf ihren Torjäger Fabian Eberle verzichten. Der war in den vergangenen Jahren ihr Torgarant, er hatte in der Regionalliga Bayern in 90 Spielen 54 Treffer und davor in der Bayernliga in 31 Partien 26 Tore erzielt. Abzuwarten bliebt, ob Trainer Markus Mattes, der schon seit 2014 für den Verein arbeitet, diesen Verlust kompensieren kann. Am vergangenen Wochenende sprang jedenfalls Kapitän Philipp Federl in die Bresche. Er erzielte alle drei Treffer beim 3:0 in Eltersdorf. Zudem kommt den Eichstättern ihre Heimstärke zugute. Von ihren 37 Punkten bis zum Abbruch der Saison holten sie zuletzt 27 auf eigenem Platz. Die oft zahlreichen Zuschauer stehen im Liqui-Moly-Stadion nahe am Spielfeld und feuern von dort aus ihre Mannschaft kräftig an.

„Das wissen wir alles“, bestätigt Trainer Marco Konrad und versichert: „Wir werden uns darauf einstellen. Das wird ein anderes Spiel als das im Ligapokal. Eichstätt spielt jetzt mit Selbstvertrauen und hat in Eltersdorf eiskalt zugeschlagen.“ Konrad will jedenfalls den Schwung des Auftaktspiels mitnehmen, um frühzeitig in ruhiges Fahrwasser zu kommen.

Dabei ist man beim FV Illertissen seiner Beobachtung nach schon ziemlich weit. In der Trainingseinheit der vergangenen Woche ist Konrad angenehm aufgefallen, dass alle Spieler Gas geben und sich keiner hängen lässt. Im Kader für das Spiel gegen Eichstätt fehlen allerdings weiterhin Natsuhiko Watanabe und Jannis Görlich, der sich erneut verletzt hat. Auch auf Kento Teranuma wird Konrad voraussichtlich verzichten müssen. Es geht um eine Aufenthaltsgenehmigung für den Japaner, diese Formalitäten nehmen noch Zeit in Anspruch. Dagegen ist Valentin Hafner spielberechtigt, der amerikanische Verband hat die bisher fehlenden Unterlagen an den DFB geschickt.

Daniel Dewein ist dagegen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, zudem muss Konrad die Belastung steuern. Der FVI-Trainer wird deswegen möglicherweise die Startformation ändern, schließlich steht eine englische Woche mit dem Heimspiel gegen Buchbach am kommenden Dienstag an.