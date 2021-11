Viel Ballbesitz, wenig Chancen

FV Illertissen und der FC Memmingen teilen sich im Derby die Punkte. Beim 1:1 fallen beide Tore schon vor der Pause. Torjäger Telalovic trifft zum 14. Mal

Wie schon das Hinspiel in der Regionalliga-Saison endete auch das zweite Duell des FV Illertissen mit dem FC Memmingen unentschieden. 1:1 (1:1) hieß es am Ende der Partie, die eigentlich erst in der Schlussphase richtig Fahrt aufnahm.

Unter anderem sah der Memminger Nico Fundel in der 78. Minute die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit. Bis dahin war von Derbycharakter wenig zu spüren. „Es war kein schönes Spiel“, kommentierte Illertissens Trainer Marco Konrad. Er war unter dem Strich aber mit der Punkteteilung einverstanden und meinte: „Den Punkt nehmen wir mit, man kann nicht jedes Spiel gewinnen.“ Ihm war auch bewusst, dass die Memminger vornehmlich in der ersten Halbzeit die besseren Chancen hatten. Die Allgäuer waren enorm einsatzfreudig, suchten die Zweikämpfe, die sie immer wieder gewannen. Die Illertisser waren durchaus bemüht, hatten in der Anfangsviertelstunde deutlich mehr Ballbesitz, doch torgefährlicher waren die Gäste. Sie hatten nach 20 Minuten eine Riesenchance durch Matthias Moser, der aus fünf Metern einen Querpass von Gabriel Galinec vergab. Vier Minuten später (24.) gingen die Memminger doch in Führung – nach einer Kombination zweier Ex-Illertisser. Oktay Leyla drückte die Hereingabe von Pascal Maier zum 0:1 über die Linie.

Heftige Proteste seitens der Hausherren gab es nach einer halben Stunde, denn Semir Telalovic wurde ihrer Meinung nach allein vor dem Tor gefoult, doch die Pfeife die Schiedsrichter blieb stumm. Quasi mit dem Halbzeitpfiff gelang dem Illertisser Torjäger doch noch der Ausgleich. Einen Abschlag von Torhüter Felix Thiel verlängerte Maurice Strobel genau in den Lauf des Stürmers. Telalovic setzte sich energisch durch, traf aus vollem Lauf mit Saisontor Nummer 14 zum 1:1.

Am Spielverlauf änderte sich auch in der zweiten Hälfte zunächst nicht viel. Wieder hatten die Gäste eine tolle Chance, als Lars Tino Gindorf freistehend wenige Meter vor dem Tor daneben köpfte (55.). Die Illertisser taten sich nach wie vor schwer, verstärkten aber mehr und mehr den Druck. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss waren sie sogar in Überzahl, als Fundel, wie eingangs erwähnt, vorzeitig vom Platz musste. Doch lediglich ein Freistoß des eingewechselten Leif Estevez sorgte für Gefahr. In der Nachspielzeit hätte beiden Mannschaften noch der Siegtreffer gelingen können. Erst vergab Daniel Dewein aus wenigen Metern, auf der anderen Seite wäre Fabio Maiolo beinahe ein Eigentor unterlaufen.

Die Illertisser wahrten ihre Serie, sind seit acht Spielen ungeschlagen, und die Memminger können in ihrer Situation jeden Punkt gebrauchen. FVI-Coach Marco Konrad fasste zusammen: „Es war ein sehr umkämpftes Spiel. Durch einen individuellen Fehler sind wir in Rückstand geraten. Trotz allem bin ich mit dem Ergebnis zufrieden und kann mit der Punkteteilung leben.“ Auf der anderen Seite meinte FCM-Interimstrainer Thomas Reinhardt: „Es war das erwartete schwere Spiel. Mit dem Ergebnis bin ich insgesamt zufrieden. Illertissen hatte mehr vom Spiel, aber wir hatten die besseren Chancen.“

FV Illertissen Thiel – Wegmann, Keckeisen, Sakai, Boyer – Bergmiller (59. Dewein), Rietzler, Maiolo, Glessing (75. Estevez) – Strobel (68. Teranuma), Telalovic.

Marco Konrad äußert sich im Video zum Spiel: azol.de/61065856