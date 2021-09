Vollprofis gegen Feierabend-Fußballer

Trotzdem ist der FV Illertissen beinahe auf Augenhöhe mit Sandro Wagners Hachingern

Eigentlich sind es höchst unterschiedliche Bedingungen: Hier die Unterhachinger Vollprofis von Promi-Trainer Sandro Wagner, dort die Spieler des FV Illertissen, von denen die meisten 40 Stunden in der Woche arbeiten. Umso erstaunlicher ist es, dass sich beide Mannschaften vor dem direkten Duell am Freitag (19 Uhr) im Sportpark von Unterhaching nicht viel schenken. Der Drittliga-Absteiger hat von seinen bisherigen elf Spielen in der bayerischen Fußball-Regionalliga nur fünf gewonnen und liegt damit als Tabellensechster lediglich einen Platz vor dem Siebten FV Illertissen.

Aufsteiger Pipinsried hat erst vor einer Woche beim 1:1 gezeigt, dass man als Außenseiter gegen Haching etwas holen kann. FVI-Trainer Marco Konrad bleibt dennoch realistisch: „Wir sind zwar vom Tabellenstand her auf Augenhöhe, wir fahren aber schon mit der nötigen Bescheidenheit und mit Respekt dorthin.“ Mit der Leistung seiner Mannschaft bei der 1:2-Niederlage gegen Burghausen am Dienstag war Konrad weitgehend einverstanden. Potenzial nach oben sieht er aber noch beim Abwehrverhalten und bei der Chancenverwertung.

Dem Gegner Unterhaching bescheinigt der Illertisser Trainer Qualität in der Offensive, aber Schwierigkeiten in der Abwehr. Die Hachinger 4:5-Niederlage bei Schalding-Heining am Dienstag unterstreicht Konrads Einschätzung. Der Verein aus der 25.000-Einwohner-Gemeinde südlich von München unter Präsident Manfred Schwabl will trotzdem zurück in die dritte Liga. In Haching wird zwar viel vom Neuaufbau mit jungen Spielern gesprochen, bei den Zugängen handelt es sich aber fast durch die Bank um gestandene Fußballer. Auch Torjäger Stephan Hain mit 32, Dominik Stahl mit 33, Kapitän Josef Welzmüller mit 31 und der gegen den FVI gelbgesperrte Präsidentensohn Markus Schwabl mit ebenfalls 31 Jahren sind im gesetzten Alter.

Beim FVI dagegen kehren Marius Wegmann und Fabio Maiolo nach ihren Gelbsperren zurück. Sebastian Enderle, Maurice Strobel und Natsuhiko Watanabe werden sich wohl zunächst Spielpraxis in der zweiten Mannschaft holen. (hs)