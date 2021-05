Regionalliga

vor 17 Min.

Mehr als ein Warmlaufen für den SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Die TSG Balingen könnte auch im Pokalfinale der Ulmer Gegner sein

Auf der ersten Blick ist es nur ein weiteres Nachholspiel in der Regionalliga Südwest, das der SSV Ulm 1846 Fußball am Dienstag (19 Uhr) bei der TSG Balingen bestreitet. Aber: Balingen... Da war doch was, da ist doch was... Gegen die Mannschaft aus der 34.000-Einwohner-Stadt im Zollernalbkreis haben die Spatzen im August des vergangenen Jahres mit einem 3:0-Finalsieg zum dritten Mal nacheinander den WFV-Pokal gewonnen und Balingen ist auch einer von nur noch zwei möglichen Gegnern im diesjährigen Endspiel am 29. Mai im Stadion auf der Waldau unter dem Stuttgarter Fernsehturm.

