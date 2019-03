vor 19 Min.

Roland Jegg wird Trainer beim FV Bellenberg

Außerdem kommt ein Co-Trainer, von dem auch Tore zu erwarten sind.

Nachdem Wilfried Amann seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hat, präsentiert der FV Bellenberg einen bekannten Mann als Nachfolger: Das Traineramt beim B-Kreisligisten übernimmt im Sommer Roland Jegg, der derzeit noch eine Etage höher beim SV Oberroth arbeitet und dort ebenfalls seinen Abschied zum Ende dieser Spielzeit angekündigt hat.

Als Assistenten bringt er Armin Sassmann mit, der spielender Co-Trainer in Bellenberg wird. In der laufenden Saison hat Sassmann für den FV Gerlenhofen in der Kreisliga A Iller schon 14 Tore geschossen. Mit dem FV Bellenberg wird also in der kommenden Saison zu rechnen sein im Meisterschaftsrennen der Kreisliga B Iller.

