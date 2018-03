20:05 Uhr

SC Vöhringen: Das war die Wiedergutmachung Lokalsport

Die Handballer des Vöhringen gewinnen trotz erneut vieler Ausfälle gegen den TV Ravensburg und revanchieren sich für die Klatsche gegen Friedrichshafen.

Mit einem deutlichen 32:24(14:8)-Heimsieg gegen den TV Ravensburg betrieben die Vöhringer Landesliga-Handballer die versprochene Wiedergutmachung für die Klatsche in Friedrichshafen. Zwar fehlte erneut ein halbes Dutzend Stammspieler, doch auf den Rest war diesmal Verlass. Trainer Stefan Schramm erklärte hinterher: „Die Vorgabe lautete, über viel Tempo die einfachen Tore zu erzielen und die Gegenstöße konsequent zu verwandeln. Größtenteils hat die Mannschaft das umsetzen können.“

Beim 4:5 in der 11. Minute lagen die Vöhringer letztmals hinten und obwohl sie vor der Pausensirene noch drei Hochkaräter verschmähten, leuchtete zur Halbzeit ein 14:8-Zwischenstand von der Anzeigetafel. Anschließend bewiesen vor allem André Möller mit seinen insgesamt acht und David Schuler mit sogar neun Toren Treffsicherheit. In den letzten Minuten traf dann auch noch der eingewechselte Linksaußen Axel Thurnhofer zweimal, der kurz zuvor noch in der Reserve gespielt hatte. (rfu)

Beste Vöhringer Werfer: Schuler (9/1), Möller (8/1).

Themen Folgen