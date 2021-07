SSV Ulm 1846 Fußball

vor 13 Min.

Regionalliga Südwest: Ulmer Saisonauftakt hat es in sich

Plus Die Saison in der Regionalliga Südwest beginnt Mitte August. Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft in den ersten vier Spielen auf namhafte Konkurrenz.

Von Stephan Schöttl

Gleich zum Auftakt der Saison 2021/2022 in der Regionalliga Südwest kommt es für den SSV Ulm 1846 Fußball knüppeldick. Die Liga hat am Dienstag den Rahmenspielplan vorgestellt. Für die Spatzen beginnt die Spielzeit demnach am Samstag, 14. August, mit einem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Dann folgen drei Spiele binnen einer Woche beim FC 08 Homburg, im Donaustadion gegen den SV 07 Elversberg und am Bieberer Berg bei den Offenbacher Kickers. Alles Teams, die zum erweiterten Favoritenkreis in der Regionalliga Südwest zählen und damit auch zu den ärgsten Konkurrenten der Ulmer im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga.

