SSV Ulm 1846 Fußball: Remis gegen Steinbach Haiger, Pause unter der Woche

Plus Gegen den TSV Steinbach Haiger spielt Ulm gut und holt einen Punkt. Für die kommende Woche muss das Team aber pausieren – mindestens.

Von Gideon Ötinger

Wenn der SSV Ulm 1846 Fußball und der TSV Steinbach Haiger aufeinandertreffen, scheint das kein gutes Omen für die Fußball-Regionalliga Südwest zu sein. Am 3. März hatten die beiden Mannschaften ihr bis zum vergangenen Wochenende letztes Duell bestritten, danach folgte der monatelange Corona-Lockdown. Am Samstag war es wieder soweit: Die Spatzen fuhren nach Haiger, es war das Topduell des Spieltages und endete 1:1 (0:0)-Unentschieden. Doch neben der sportlichen Seite waberte vor allem die Frage über dem Spiel, ob es wieder den Auftakt einer Zwangspause darstellen würde. Danach sieht es nämlich stark aus.

Kurz vor Anpfiff verschickte die Betreibergesellschaft der Regionalliga Südwest eine Pressemitteilung, in der zumindest der kommende Spieltag am Dienstag und Mittwoch abgesagt wurde. Ulm trifft demnach nicht auf Freiburg II, wobei am Sonntag bekannt wurde, dass es bei den Breisgauern ohnehin einen positiven Coronafall gibt.

Die Liga wartet noch auf eine Klärung der Politik, ob sie als Profi- oder Amateurklasse eingestuft wird. Bei letzterem müsste sie ab Montag pausieren, Profis dürften ohne Zuschauer weiterspielen. Bis Samstag wollte die Liga Antworten der Bundesländer haben, doch nicht alle reagierten schnell genug. Dazu kommt, dass manche Lokalbehörden ab Montag ihre Sportstätten sperren, wovon einige Regionalligisten betroffen sind. Sie können also ohnehin nicht trainieren, solange Antworten der Bundesländer ausbleiben. Im Laufe dieser Woche möchte die Liga bekannt geben, wie es weitergeht.

Ulm war in der Partie am Samstag das bessere Team. Trainer Holger Bachthaler stellte Tobias Rühle als einzigen echten Stürmer auf und verdichtete so das Mittelfeld, was Steinbach Haiger im Spielaufbau vor große Probleme stellte. Der Gastgeber versuchte es entweder mit langen Bällen, oder wenig strukturiertem Kurzpassspiel. Die besseren Chancen hatten auch die Spatzen, in der ersten Hälfte brachte Nicolas Jann einen Ball so platziert aufs gegnerische Tor, dass ein Einschlag schon sicher schien. Jedoch parierte TSV-Torwart Tim Paterok mit einem starken Reflex. Defensiv ließ der SSV wenig zu, nur unmittelbar nach Janns Chance hätte Enis Bytyqi die Führung erzielen können, doch Ulms Keeper Christian Ortag hielt stark. Nach der Pause fiel dann das 1:0 für den TSV – nach einem langen Freistoß von der rechten Seite trudelte der Ball ins Tor. Ortag war im Strafraum angegangen worden, doch ein Pfiff des Schiedsrichters blieb aus (46.).

Die glückliche Führung der Gastgeber hielt jedoch nicht lange, Ulm zeigte in Person von Nicolas Jann die richtige Antwort und glich aus (59.). Es war Janns dritter Treffer innerhalb von zwei Spielen und eine gute Reaktion des SSV. „Wie meine Mannschaft zurückgekommen ist, war richtig stark“, sagte Bachthaler nach dem Spiel. Er sagte aber auch: „Wir haben es aber leider wie so oft auswärts versäumt, das Tor zu machen.“ Denn nach dem Ausgleich blieben die Spatzen tonangebend gegen erstaunlich schwache Steinbacher, die in der Tabelle oben mitmischen, von den Ulmern jedoch kontrolliert wurden. Allerdings nutzten die Spatzen ihre Dominanz nicht weiter aus, weshalb es bei einem Tor blieb. Trotzdem war Holger Bachthaler mit dem Punkt zufrieden.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Stoll, Reichert (46. Krebs), Geyer, Jann – Coban (86. Kilic), Sapina, Beck, Jann – Rühle (79. Higl).

