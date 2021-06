Ulmer Spatzen müssen jetzt gleich neun Spielerabgänge verkraften

Der Abgang von Burak Coban ist ein schwerer Verlust für den SSV Ulm 1846 Fußball. Mit ihm gehen noch andere Spieler.

Der SSV Ulm 1846 Fußball wird in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest ein etwas anderes Gesicht haben als in der gerade abgelaufenen. Denn neun Spieler verlassen die Spatzen. Hier der Überblick über die Abgänge:

Sechs Jahre spielte er in , bestritt für die Spatzen 152 Spiele und erzielte zehn Tore. Nun beendet der 32-Jährige seine Karriere im Profibereich. Vinko Sapina: Früher schon im Nachwuchs der Ulmer, war er dann seit 2016 im Regionalligateam, trug 124 Mal das Spatzen-Trikot und erzielte 14 Tore. Er wechselt zum Drittligisten SC Verl .

Weil er eine Ausbildung beginnt, hat er sich schon vom Verein Richtung verabschiedet. Er hatte 124 Einsätze und erzielte 14 Treffer. Angelo Rinaldi : Er kam vor zwei Jahren, bestritt 22 Partien für Ulm und geht zum SGV Freiberg.

Der Vertrag wird nicht verlängert, weil sich Spieler und Verein nicht einigen konnten. kam 2019 zum zweiten Mal nach , absolvierte dann 72 Spiele und schoss 16 Tore. Maximilian Reule : Er kam Ende 2020, stand in einer schwierigen Phase im Tor. Er hatte 16 Einsätze, dabei spielte er acht Mal zu null.

Er kam in der Winterpause von Türkgücü München. Er absolvierte 21 Spiele und erzielte dabei vier Treffer. Timo Baier : Er kam im Sommer 2020 aus dem eigenen Nachwuchs. Verletzungen warfen ihn zurück, so hatte er nur vier Einsätze.

Er kam im Sommer 2020 aus dem eigenen Nachwuchs. Verletzungen warfen ihn zurück, so hatte er nur vier Einsätze. Gökalb Kilic: Er wurde schon zum zweiten Mal vom 1. FC Heidenheim ausgeliehen, kam bei den Spatzen zu 13 Einsätzen, erzielte drei Tore und kehrt nun nach Heidenheim zurück. (AZ)

