vor 19 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball beantragt Heimrechttausch gegen Schalke 04

Als Regionalligist hätten die Ulmer Spatzen im DFB-Pokal eigentlich das Heimrecht gegen den Bundesligisten Schalke 04. Doch der SSV möchte lieber in Gelsenkirchen spielen.

Der Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball hat beim Deutschen Fußballbund ( DFB) beantragt, das Heimrecht der DFB-Pokalpartie gegen den FC Schalke 04 zu tauschen. Zuerst hatte die Südwestpresse darüber berichtet.

DFB-Pokal: SSV Ulm möchte in Gelsenkirchen spielen

Demnach wird das Zweitrundenspiel, das momentan für den 22. oder 23. Dezember geplant ist, vermutlich in Gelsenkirchen ausgetragen. Grund für den Antrag seien die wegen der Corona-Pandemie fehlenden Zuschauer und die unvorhersehbaren Platzverhältnisse im Donaustadion, das nicht über eine Rasenheizung verfügt. Als Ausgleich hofft der SSV auf ein heimisches Testspiel gegen Schalke, sobald wieder Fans zugelassen sind. Der Verein rechnet mit einer Entscheidung des DFB noch in dieser Woche, am Mittwochnachmittag gab es noch kein Ergebnis.

gioe, dpa

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen