19:59 Uhr

SSV Ulm 1846 Fußball besiegt Hoffenheim II Lokalsport

Nach dem VfB Stuttgart II besiegen die Ulmer Spatzen auch die Reserve des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Die zwei Ulmer Treffer zum verdienten Sieg sind keine der ganz normalen Art.

Von Stefan Kümmritz

Es war ein verdienter Sieg der Spatzen. Sie boten gestern am Freitagabend eine, vor allem auch kämpferisch tadellose Leistung, hatten am Ende auch das Glück, dass der famose Luigi Campagna zu Beginn der Nachspielzeit den Ball vor der Linie des Ulmer Kasten wegschlug und so dem SSV 1846 Fußball den 2:1-Erfolg über die TSG 1899 Hoffenheim II sicherte. Damit bleiben die Spatzen am Spitzenreiter der Regionalliga Südwest, SV Waldhof Mannheim, dran. Dieser siegte am Freitag zwar in Pirmasens, aber die drei Punkte Abzug für den SVW führen dazu, dass die SSV-Kicker nur drei Zähler hinter diesem zurück weiter auf Platz zwei rangieren.

Die Ulmer Tore waren keine Treffer der ganz normalen Art. Die Spatzen starteten ihren ersten Angriff und nach 32 Sekunden hieß es 1:0. Eine gefühlvolle Flanke segelte in den Hoffenheimer Strafraum und dort stand Vitalij Lux völlig frei und köpfte den Ball unbedrängt in den Gästekasten. Ein Auftakt nach Maß und die Zuschauer hofften, dass die Ulmer in dieser Partie weitere Treffer landen würden, zumal die Hoffenheimer sich in der Folge nicht als die ganz starke Mannschaft entpuppten. Ein zweites Tor für die Gastgeber war drin, als Ardian Morina in der 13. Minute zum Kopfball kam, aber TSG-Keeper Stefan Drljaca lenkte den Ball reaktionsschnell über die Latte. Echte Chancen der TSG waren in der ersten Halbzeit nicht zu notieren, dagegen warteten auf Ulmer Seite Campagna, Steffen Kienle und Adrian Beck noch mit Versuchen auf, die aber nicht ihr Ziel fanden.

SSV Ulm gegen Hoffenheim II 2:1

In der 64. Minute machte sich bei den 1358 zahlenden Zuschauern im Donaustadion Empörung breit. Schiedsrichter Luca Schlosser, der im ersten Durchgang eine tadellose Leistung gezeigt hatte, ahndete ein klares Foul an Marcel Schmidts in der Ulmer Hälfte nicht und die Gäste nutzten diesen Lapsus zum Ausgleich. Thomas Gösweiner traf aus Nahdistanz. Die Ulmer griffen unermüdlich weiter an, bestimmten das Spiel und beherrschten im Großen und Ganzen den Gegner. Kienle verpasste noch den Ball kurz vor dem TSG-Kasten (66.), dann klatschte der Ball an den Außenpfosten des Hoffenheimer Tores (68.) – und dann fiel das 2:1. Der Ball – eine verunglückte Flanke von Tino Bradara, die Glück brachte – senkte sich über Drljaca ins lange Toreck zum 2:1 (72.).

Die Führung war absolut verdient, aber Hoffenheim gab nicht auf. Die Elf von Trainer Marco Wildersinn mühte sich, machte nun mehr Druck, lud dabei aber auch die Spatzen zu Kontern ein. Die brachten nichts, aber Campagna handelte sich wie zuvor Morina die fünfte Gelbe Karte ein. Beide sind nächstes Mal gesperrt. Wildersinn wollte bei der Attacke, die Campagna Gelb einbrachte, sogar eine Tätlichkeit gesehen haben und war richtig sauer, weil der Ulmer Spieler nicht Rot, sondern nur Gelb gesehen hatte. Aus seiner Sicht verständlich, wenn es denn wirklich eine Tätlichkeit von Campagna war, denn dieser beförderte mit einer artistischen Einlage in der 92. Minute, also in der Nachspielzeit, den Ball von der Linie weg.

Rettung in höchster Not, denn die Kugel hätte den Weg ins SSV-Gehäuse gefunden. Schade nur, dass die Nerven der Zuschauer wieder einmal mächtig strapaziert wurden und sie bis zur letzten Sekunde um den Sieg bangen mussten. Andererseits: Höchste Spannung war gegeben.

SSV 46 Fußball: Ortag – Bradara, Krebs, Reichert, Schmidts – Gutjahr, Campagna, Beck - Morina (77. Nierichlo) – Kienle (85. Rathgeber), Lux (87. Hoffmann.

Stimmen zum Sieg des SSV Ulm gegen Hoffenheim II

Holger Bachthaler (Ulmer Trainer): „Wir hatten einen Traumstart. In der ersten Halbzeit hat Hoffenheim kaum Torgefahr ausgestrahlt. Dem Ausgleich der TSG ist ein Foul an Marcel Schmidts vorausgegangen. Wir haben es wieder nicht geschafft, mit den vielen guten Chancen das Spiel früh zu entscheiden. Aber die Mannschaft wollte die drei Punkte. Mit den sechs Punkten in Folge bin ich sehr zufrieden.“

Marco Wildersinn (Hoffenheims Trainer): „Wir wussten, dass der Gegner viel Stress und viel Druck macht. Das 2:1 war eine der schlechtesten Chancen von Ulm. Letztlich aber ein verdienter Ulmer Sieg.“

Tino Bradara (Ulmer Abwehrspieler): „Ich habe noch nie so ein Tor gemacht. Eigentlich wollte ich flanken. Es war mein erstes Tor für den SSV und dann gleich das entscheidende. Das macht mich glücklich.“

Florian Krebs (Ulmer Innenverteidiger): „Wir hatten etwas Glück und müssen auch mal wieder einen souveränen Sieg herausspielen.“ (kümm)

