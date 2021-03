vor 19 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball und RW Koblenz teilen sich einen Punkt

Wieder tun sich die Ulmer Spatzen gegen einen Gegner schwer, der sich vor allem auf die Defensive konzentriert. Die Partie ist geprägt von teils krassen Fehlern.

Von Gideon Ötinger

Viel Pause war nicht für den SSV Ulm 1846 Fußball nach dem 1:0-Sieg gegen Astoria Walldorf am Samstag. Die Spatzen trafen am Mittwochabend auf RW Koblenz und wie gegen Walldorf hatten sie Probleme, große Möglichkeiten herauszuspielen. Anders als am Wochenende reichte ihnen das jedoch nicht für einen Sieg. 1:1 (1:0) lautete das Ergebnis.

Müsste man ein zentrales Thema der ersten Hälfte benennen, die Zahl und Intensität der Fehlpässe wäre ein mögliches. Ins Spiel beider Teams mischten sich so viele schlampige Zuspiele, dass ein ordentlicher Spielfluss nicht immer zustande kam. Vorteile lagen zwar auf Seiten der Spatzen, weil es Koblenz vornehmlich mit langen Bällen versuchte. Eigene, selbst herausgespielte Chancen blieben aber Mangelware. Felix Higl hatte in der 19. Minute eine gute Gelegenheit, Maximilian Reule im Tor der Ulmer musste nur einmal bei einem Distanzschuss eingreifen (17).

SSV Ulm 1846 Fußball und RW Koblenz trennen sich 1:1

Was im Kreieren von Chancen auf beiden Seiten fehlte, besorgten dafür die Fehlpässe. Ein solcher brachte die Spatzen in der 28. Minute in Front, weil Koblenz’ Christopher Spang ein Rückspiel zu seinem Torhüter Baboucarr Gayé so schlampig und schwach spielte, dass Tobias Rühle den Ball locker aufnehmen, Gayé umrunden und den Treffer erzielen durfte. Ein bisschen Glück hatte der Stürmer aber, weil sein Schuss nicht besonders stark ausfiel und Spang den Einschlag mit einer Grätsche fast noch hätte verhindern können.

Der Fauxpas des Koblenzer Verteidigers sollte aber nicht der einzige gravierende des ersten Durchgangs sein, denn Reule im Ulmer Tor leistete sich einen Fehler, den man nicht häufig sieht im Profifußball. In der 37. Minute spielte Lennart Stoll einen Rückpass auf seinen Schlussmann, aus einigen Metern Entfernung näherte sich ein Koblenzer Angreifer und anstatt den Ball wegzuschlagen oder zu einem seiner freistehenden Mitspielern zu kicken, nahm Reule den Rückpass auf – das ist strafbar und wurde folgerichtig von Schiedsrichter Nicklas Rau mit einem indirekten Freistoß für Koblenz im Ulmer Strafraum geahndet.

Die Aktion machte die Ulmer Bank einigermaßen fassungslos und der SSV hatte Glück, dass seine Gäste aus dem Freistoß nichts Verwertbares machten, weil sich Rühle in den Schuss warf. Ein Koblenzer Treffer zu diesem Zeitpunkt wäre aber auch etwas schmeichelhaft gewesen, denn abgesehen von den langen Bälle kam wenig von RW im Angriff.

Regionalliga Südwest: Das Ergebnis zwischen Ulm und Koblenz

Das Ulmer Offensivspiel hatte wiederum auch nicht allzu viel zu bieten: Zwingende Aktionen waren Mangelware und zu fehlerbehaftet. Zumindest ersteres änderte sich in Hälfte zwei, denn unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatten sich die Spatzen offenbar mehr vorgenommen. Sie waren nun druckvoller und attackierten ihre Gegner früher und energischer. Den Treffer machte allerdings Koblenz, weil die Spatzen in der 60. Minute wiederum zu wenig druckvoll waren in der eigenen Hälfte. Das nutzte Valdrin Mustafa aus, der mit einem schönen Schuss aus der Drehung Reule überwand und zum zu diesen Zeitpunkt unverdienten Ausgleich traf.

Die Sache mit dem „unverdient“ sollte sich im Anschluss aber ändern, denn die Gäste beflügelte ihr Tor. Ulm blieb zwar weiterhin tonangebend, doch Koblenz spielte nun gut mit. Zwingende Aktionen blieben zwar weiterhin Mangelware, in der 74. Minute hätte Rühle sein Team aber wieder in Front bringen müssen. Er kam im gegnerischen Strafraum völlig frei an den Ball, war davon aber offenbar selbst so überrascht, dass er den Ball nicht verwerten konnte.

In der Schlussphase warf Ulm alles nach vorne, mit einem Unentschieden wollten sich die Spatzen nicht abfinden. Doch wie zuvor kam außer ein paar kleinerer Chancen nichts dabei heraus.

