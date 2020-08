vor 24 Min.

SSV Ulm 1846 jagt das Titel-Triple im WFV-Pokal

Zuletzt zeigten sich die Ulmer Spatzen in dominanter Form, am Samstag können sie diese Form bestätigen und ihre starken Leistungen mit dem Gewinn des WFV-Pokals krönen.

Plus Rekordsieger im WFV-Pokal ist der SSV Ulm 1846 Fußball schon, nun soll der dritte Triumph in Folge her. Mit dem Gegner tun sich die Spatzen aber oft schwer.

Von Stefan Kümmritz

Das wichtigste Spiel der eigentlich wegen Corona beendeten Saison steht dem SSV Ulm 1846 Fußball erst noch bevor. An diesem Samstag (14.45 Uhr) treffen die Spatzen im Endspiel um den württembergischen Pokal (WFV-Pokal) im Stuttgarter Gazi-Stadion auf die TSG Balingen, womit sich zwei Vertreter der Regionalliga Südwest gegenüber stehen.

Für die Ulmer könnte es ein Glanzpunkt werden. Falls sie gewinnen, wäre das der dritte WFV-Pokalsieg in Folge, es wäre der zehnte Pokalsieg innerhalb des Verbands überhaupt – wobei sie schon vor dem Finale Rekordhalter mit neun Erfolgen sind – und es führte das Team zum dritten Mal nacheinander zur Teilnahme am deutschen Pokalwettbewerb (DFB-Pokal).

Aber Vorsicht ist geboten: Hatten es die Spatzen in den vergangenen beiden Jahren im Endspiel mit den unterklassigen Gegnern TSV Ilshofen (2018/3:0) und TSV Essingen (2019/2:0) zu tun, so wartet nun ein gleichklassiger Gegner auf sie, mit dem sich die SSV-Kicker in der Vergangenheit teils schwertaten – wie etwa bei der 1:3-Niederlage im September. Trotzdem wird ihnen nach den letzten Ergebnissen eine gewisse Favoritenrolle zugewiesen.

Die Ulmer mussten erst in der dritten Runde ran und da gab es einen 4:0-Erfolg beim VfB Bösingen. Im Achtelfinale hatten sie Probleme, setzten sich aber im Elfmeterschießen mit 9:8 beim FSV 08 Bissingen durch. Danach lief es wie geschmiert: Im Viertelfinale gab es einen glatten 5:1-Erfolg beim FV Ravensburg und im Halbfinale fegten die Spatzen Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach mit 6:0 aus dem Donaustadion. Nun soll der nächste Triumph her und das Gazi-Stadion ist auf jeden Fall eine gute Stätte dafür, denn dort errangen die Ulmer in den vergangenen beiden Jahren ebenfalls den Pokalsieg.

Ulmer Spatzen möchten zum dritten Mal in in Folge in den DFB-Pokal

Die TSG Balingen tat sich im Pokal-Wettbewerb etwas schwerer, um ins Finale vorzustoßen: In der zweiten Runde gewannen sie mit 5:2 nach Verlängerung beim FC Ostrach, in der dritten Runde mit 3:2 nach Verlängerung beim TSV Berg, im Achtelfinale 6:5 nach Elfmeterschießen bei den Stuttgarter Kickers, im Viertelfinale mit 4:2 beim SV Göppingen und im Halbfinale mit 4:0 beim TSV Pfedelbach.

Die Balinger haben sich nach Kenntnis von SSV-Trainer Holger Bachthaler, der die TSG zuletzt beobachtet hat, vor allem im Angriff mit Simon Klostermann vom Oberligisten SGV Freiberg verstärkt. „Der hat jetzt schon viele Tore für Balingen gemacht“, weiß Bachthaler. Mit welcher Formation die Spatzen am Samstag in die Partie gehen werden, ist noch ziemlich offen. Lennart Stoll wird wegen eines Innenbandanrisses sicher vier bis sechs Wochen ausfallen. Marcel Schmidts und Nicolas Jann sind vom vergangenen Pokalspiel noch angeschlagen, Angelo Rinaldi fällt aus, der zuletzt verletzte Jonas Kehl hingegen dürfte einsatzfähig sein.

Probleme könnte es durch den Ausfall von Schmidts und Rinaldi auf den Außenverteidigerpositionen geben. In der Frage, wer Torhüter Nummer eins wird, hat sich der Trainer schon entschieden, nennt aber keinen Namen. Sicher dürfte sein, dass der Keeper, der im Finale zwischen den Pfosten steht, auch für die Regionalligasaison erste Wahl ist. Und alles deutet daraufhin, dass dies Neuzugang Niclas Heimann sein wird.

Für Bachthaler ist ganz klar: „Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und den Titel verteidigen. Dazu ist eine starke Leistung nötig und wenn wir so auftreten wie zuletzt, haben wir eine gute Chance.“ Dabei erwartet der Trainer von seinen Spielern, dass sie „gleich präsent sind sowie aktiv und etwas mutig auftreten und die Chancen konsequent zu Ende spielen.“ Er weiß, dass die Balinger sehr kompakt spielen und sehr kampfstark sind. „Aber“, so Bachthaler, „wir haben in den vergangenen Spielen unsere Stärken gezeigt und wenn wir das wiederholen, können wir gewinnen.“

WFV-Pokalfinale zwischen Ulm und Balingen im Livestream

Ein Sieg würde bedeuten, dass die Ulmer in der ersten DFB-Pokalrunde daheim auf Zweitligist Erzgebirge Aue treffen. Letztlich ein gutes Los. An einem Toptag kann man den Gegner vielleicht bezwingen und in der ersten Runde auf Bayern München oder eine andere Spitzenmannschaft zu treffen, wäre fatal, denn es dürfen kaum Zuschauer ins Stadion. Am Samstag werden wohl an die 300 Personen im Stuttgarter Stadion auf der Waldau sein.

Übertragung: Die Partie der Ulmer wird von der ARD im Rahmen ihrer Livekonferenz teilweise übertragen. Dazu wird der SWR die gesamte Partie auf seinem Youtube-Kanal live streamen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen