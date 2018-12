16:25 Uhr

SSV Ulm gewinnt letztes Spiel des Jahres gegen FK Pirmasens Lokalsport

In einem windigen und unnötig spannenden Spiel gewinnen die Spatzen gegen den FK Pirmasens mit 2:1.

Von Gideon Ötinger

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sein letztes Spiel des Jahres in der Regionalliga Südwest gegen den FK Pirmasens mit 2:1 gewonnen. Für Ulm trafen David Braig (40.) und Ardian Morina (81.), den Treffer der Gäste erzielte Florian Bohnert (45.).

Wie unterschiedlich beide Mannschaften die Partie angingen, war von Beginn an deutlich zu sehen. Ulm wollte die Spielkontrolle übernehmen und druckvoll mit vielen Spielern angreifen, Pirmasens wollte auf Konter lauern und mit vielen Spielern verteidigen. Das klappte auch jeweils gut in der ersten Halbzeit. Die erste Spatzen-Chance sahen die 810 Zuschauer im Donaustadion nach wenigen Sekunden. Stürmer David Braig vergab sie allerdings. Was die Gäste aus Rheinland-Pfalz vorhatten, verstanden die Ulmer allerspätestens in der 5. Spielminute. Ihre Defensive war weit aufgerückt und mithilfe eines leichten Passes ausgehebelt. Pirmasens-Stürmer Dennis Krob war durch und traf - jedoch nur halbherzig, weil er zuvor schon den Abseitspfiff von Schiedsrichter Patrick Glaser gehört hatte.

SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt gegen FK Pirmasens

Was die Spatzen in der Folge zeigten, war teilweise schön anzusehen. Trainer Holger Bachthaler hatte im Mittelfeld eine Raute aufgeboten, bestehend aus Luigi Campagna, Aron Viventi, Nico Gutjahr und Adrian Beck. Das funktionierte sehr gut. Weil sich auch die beiden Außenverteidiger Lennart Stoll und Marcel Schmidts immer wieder in die Angriffe mit einschalteten, gerieten diese oft gefährlich. Möglichkeiten gab es etwa durch Ardian Morina in der 13. Minute. Ulms Überlegenheit hätte dann in der 20. Minute die 1:0-Führung als Folge haben müssen, doch auf dem Platz bot sich ein allzu bekanntes Bild: die Schludrigkeit der Ulmer im Abschluss. FK-Torwart Benjamin Reitz traf bei einem Klärungsversuch den Ball nicht richtig, dieser schoss hoch und landete Braig im Strafraum vor den Füßen. Völlig blank stand der Stürmer da und hatte sehr viel Zeit, doch sein Schuss geriet zu zentral und Reitz parierte. Viventi und Luigi Campagna scheiterten beide mit ihren Nachschüssen.

Viventi und Adrian Beck hatten noch weitere Chancen und dann klingelte es tatsächlich mal im Tor der Gäste. Ein Eckball von Luigi Campagna landete Briag perfekt auf dem Kopf, der aus kurzer Distanz nur noch einnicken brauchte. Es war die erste gefährliche Ecke der Spatzen des Spiels. Davor hatte Viventi die Standards getreten. Die Freude der Ulmer währte allerdings nur kurz. Nach einer weiteren Ecke der Hausherren schnappten sich die Pirmasenser den Ball und passten ihn zu Florian Bohnert, der den Turbo anwarf und nach einem Sprint über 60 Metern relativ unbedrängt zum 1:1 traf. "Unnötig wie ein Kropf", sagte Stadionsprecher Hans-Peter Behm über die Lautsprecher - und er hatte recht. Außerdem schlichen sich gegen Ende der ersten Hälfte auch einige Fehler ins Ulmer Spiel.

Letztes Spiel des Jahres 2018: SSV Ulm gewinnt

Die gab es auch im zweiten Durchgang und auch sonst änderte sich wenig am Spiel. Ulm war weiter überlegen und weiter zu schludrig im Umgang mit ihren Chancen. Zwei Beispiele: In der 58. Minute landete der Ball 20 Meter vor dem gegnerischen Tor vor dem eingewechselten Kai Luibrand (für Viventi), der frei aufs Tor hätte laufen zu können. Stattdessen bremste er ab, um die anrückenden Verteidiger stehen zu lassen. Das gelang, doch anstatt den mit aufgerückten, freistehenden Braig anzuspielen, schoss Luibrand und scheiterte. Nur eine Minute später landete der Ball nach einer Ecke bei Johannes Reichert am Elfmeterpunkt. Doch der wartete zu lange mit dem Schuss und gab den Verteidigern so die Möglichkeit, die Situation zu bereinigen.

In den letzten Minuten wurde dann Pirmasens etwas aktiver. Die Spieler von Peter Tretter schienen zu merken, dass Ulm nicht ganz sattelfest war. Zwei riesige Chancen durch Florian Bohnert (69.) und Yannick Griess (72.) und Yannick Osee waren die Folge, doch noch blieb es beim Unentschieden. Bis zur 81. Minute. Bei einer Grätsche am eigenen Strafraum prallte dem Pirmasenser David Becker der Ball an die Hand, allerdings wohl außerhalb des Strafraums. Trotzdem gab es Strafstoß.. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ardian Morina im Nachschuss. Zunächst hatte Benjamin Reitz pariert.

Zeit zum Durchatmen war trotzdem nicht für Ulm. Torwart David Hundertmark wackelte in der 83. und konnte einen Ball nicht festhalten. Zum Glück für ihn und sein Team hielt er ihn dann kurz bevor ein Gegner ran kam. Luibrand und Sapina hatten noch weitere Möglichkeiten. Hundertmark sorgte mit einem weiteren Wackler für lautes Stöhnen im Stadion, doch es blieb beim 2:1 der Ulmer.

SSV Ulm 1846 Fußball: Hundertmark - Stoll, Krebs, Reichert, Schmidts - Campagna, Gutjahr, Viventi (46. Luibrand), Beck - Morina (85. Lux), Braig (67. Sapina).

