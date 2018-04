SV Beuren jubelt über ein halbes Dutzend

07:03 Uhr

Der SV Asselfingen stellt die Beurener vor keine großen Probleme. Vor allem ein Spieler hat sich eine Aussage seines Trainers offenbar zu Herzen genommen.

Von Jürgen Schuster

Beurens Trainer Markus Hofele hatte vor der Partie das Fehlen eines Torjägers in seiner Mannschaft reklamiert. Einen seiner Spieler hat Hofele damit offensichtlich besonders gereizt. Zum 6:0-Kantersieg seines SV über den SV Asselfingen steuerte Johannes Mauerer gleich fünf Treffer bei. „Nur“ fünf Tore darf gesagt werden, gegen völlig überforderte Asselfinger hätte alleine Maurer wenigstens drei Treffer mehr erzielen können. Zur Ehrenrettung der Gäste sei nicht unerwähnt, dass sie personell aus dem letzten Loch pfeifen und stark ersatzgeschwächt ins Spiel gegangen waren.

Bereits nach zwei Minuten musste ein Asselfinger Abwehrspieler nach einer Ecke der Hausherren auf der eigenen Torlinie klären. Kurz darauf kam Maurer zur ersten Großchance. Die hatten wenig später auch die Gäste: Gabriel Friedrich verlängerte einen Freistoß an den Pfosten des SV Beuren (8.). Weil der mit seinen Möglichkeiten äußerst verschwenderisch umging, dauerte es eine gute halbe Stunde bis zum 1:0. Gäste-Torhüter Nils-Sebastian Miller half dabei durch ein unsinniges Foul nach Kräften mit. Mauerer konnte den fälligen Elfer versenken.

Auch zu Tor Nummer zwei wurde ein Strafstoß benötigt, Fabian Barth konnte Stefan Riggenmann nur durch ein Foul stoppen und Johannes Maurer war erneut vom Punkt aus erfolgreich (38.). Die Halbzeitführung ging völlig in Ordnung, immer wieder musste Miller in höchster Not schlimmeres verhindern. Auch nach dem Seitenwechsel wurden seine Vorderleute von den Angreifern der Gastgeber in Schwierigkeiten gebracht. Wie in Halbzeit eins dauerte es lange, bis Zählbares für sie heraus sprang. Simon Glogger eröffnete den weiteren Torreigen (62.). Beuren agierte vor dem Gehäuse von Miller zu oft zu umständlich. Johannes Maurer überwand erst Miller mit einem feinen Heber (72.), dann ließ er eine Großchance aus (75.). Spätestens beim 5:0 (79.) zeigten sich Asselfinger Auflösungserscheinungen. Gegen eine desolate Hintermannschaft konnte Maurer schließlich das halbe Dutzend vollmachen (90.+1).

