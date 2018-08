vor 26 Min.

SV Beuren schlägt den Liga-Konkurrenten Lokalsport

Dieser Versuch durch Beurens Adnan Agirbas gegen den SV Tiefenbach war nicht erfolgreich. Trotzdem behielten er und sein Team am Ende die Oberhand und gewannen mit 3:1. Jetzt dürfen sie sich auf die zweite Runde des Pokals freuen.

Der SV Tiefenbach muss sich in der ersten Runde des Bezirkspokals in der Gruppe Süd dem SVB geschlagen geben. Eine Premiere glückt.

Von Nick Schuster und Jürgen Schuster

Große Sensationen hatte die erste Runde des Bezirkspokal in der Südgruppe nicht auf Lager. Am ehesten taugt noch der 3:1-Sieg des SV Beuren über Ligakonkurrent SV Tiefenbach zur Überraschung. Die neue Spielgemeinschaft aus SC Vöhringen und SV Illerzell hat ihre Premiere bestanden und klar mit 6:0 gegen die Thalfinger Zweite gewonnen. Im Nachbarschaftsduell behielt der SV Pfaffenhofen gegen den SV Nersingen im Elfmeterschießen die Nerven und am Ende mit 5:4 auch die Oberhand.

Bezirksliga – Bezirksliga

SV Beuren – SV Tiefenbach 3:1 (1:1).Tore: 1:0 Sauter (6.), 1:1 Wekemann (22.), 2:1 Riggenmann (48.), 3:1 Riggenmann (50.).

Kreisliga A – Bezirksliga

SSV Illerberg/Thal – TSV Obenhausen 0:2 (0:0).Tore: 0:1 Freybott (59.), Deutschenbaur (90.+3).

SV Balzheim – Türkspor Neu-Ulm 1:5 (1:4). Tore: 0:1, 0:2 T. Ciftci (1., 5.), 1:2 Plösch (12.), 1:3 Tupella (14.), 1:4 T. Ciftci (45.), 1:5 M. Malheiro Araujo. FC Hüttisheim – TSV Erbach 0:3 (0:0). Tore: 0:1 M. Baumeister (50.), 0:2 T. Baumeister (76.), 0:3 M. Baumeister (90.). FV Gerlenhofen – SC Staig 1:3 (1:0).Tore: 1:0 Sassmann (42./Fe.), 1:1 Straub (50.), 1:2 Volz (74.), 1:3 Alkan (83.).

Kreisliga B – Bezirksliga

SV Grafertshofen – SV Thalfingen 1:6 (0:2). Tore: 0:1 Rabus (26.), 0:2, 0:3 Oßwald (20.,48.), 1:3 Eberle (55.), 1:4 Buyuk (62.), 1:5 Mayer (65.), 1:6 A. Cvijanovic (80.).

Kreisliga A – Kreisliga A

TSV Ketterhausen – TSV Holzheim 0:1 (0:1). Tore: 0:1 Kraus (39.).

SG Dietenheim/Regglis. – TV Wiblingen 3:5 (1:0). Tore: 1:0 Störk (15.), 1:1 Watzl (49.), 2:1 Özcan (56.), 2:2, 2:3 Ambroziak (58./Fe, 70./Fe.), 3:3 Störk (78./He.), 3:4 Nur (82.), 3:5 Kifle (89.).

FC Silheim – SpVgg Au 6:3 n.E. (3:3, 1:2).Tore: 1:0 Emperle (12.), 1:1 Drammeh (13.), 1:2 Nagel (20./Fe.), 2:2, 3:2 Pointner (66./Fe., 73.), 3:3 Drammeh. FC Srbija Ulm – FV Ay 4:0 (1:0).Tore: 1:0 Dragicevic (45.), 2:0 Veljkovic (47.), 3:0 Lazicki (59.), 4:0 Dragicevic (66.).

Kreisliga B - Kreisliga A

TSV Kellmünz – TSV Senden 0:3 gewertet.

SV Beuren II – FV Altenstadt 0:9 (0:6). Tore: 0:1 Hartmann (3.), 0:2 Endlichhofer (26.), 0:3 Moroz (36.), 0:4, 0:5 Hartmann (38., 43.), 0:6 Mehmeti (45.), 0:7, 0:8 Schmidberger (55., 67.), 0:9 Schöllhorn (84.).

SV Obenhausen II – SG Aufheim/Holzschw. 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Eigner (17.), 0:2 Dannerbauer (26.), 1:2 Deutschenbaur (74.), 1:3 Krumpschmid (77.), Seitz (86.). FV Schnürpflingen – TSF Ludwigsfeld 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Yildiz (11.), 0:2 Landwehr (36.), 1:2 Schlecker (41.), 1:3 Mingoia (62.), 2:3 Nohr (84.). SV Pfaffenhofen – SV Nersingen 5:4 n.E. (2:2).Tore: 1:0, 2:0 Kräss (6., 31.), 2:1 Dirr 42.), 2:2 Fröhler (44.). TSV Pfuhl – SGM Ingstetten/Schiessen 3:5 (3:5).Tore: 0:1 Mayer (4.), 0:2 Ott (9.), 1:2 Albrecht (12.), 1:3 Harder (17.), 2:3 Albrecht (20.), 2:4 Mayer (22.), 2:5 Gauder (39.), 3:5 Baris (45.). Spfr. Illerrieden – SV Esperia Neu-Ulm 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Nestola (33./Fe.), 0:2 Mirenghi (43.), 1:2 Neuberger (70./Fe.). FC Illerkirchberg – SV Offenhausen 0:7 (0:3).Tore: 0:1 Eraslan (6.), 0:2 Goulu (26.), 0:3 Tostoni (41.), 0:4, 0:5 Erthle (63.,64.), 0:6, 0:7 Sahin (80., 90.). SV Oberroth – SV Jedesheim 3:1 n.E. (0:0). FC Straß – SV Grimmelfingen 0:3.Die Torschützen des Spiels wurden nicht gemeldet.

Kreisliga B – Kreisliga B

SC Staig II – FV Weißenhorn 1:2 (0:0).Tore: 0:1 Smukowska (33.), 1:1 Mebus (74.), 1:2 Ata (86.).

FV Bellenberg – SV Tiefenbach II 0:3 (0:0).Tore: 0:1 Eigentor (51.), 0:2 Miller (85.), 0:3 Strobel (90.+2). SG Vöhringen/Illerzell – SV Thalfingen II 6:0 (4:0).Tore: 1:0 Lämmle (12.), 2:0 Unseld (16.), 3:0 Lämmle (44.), 4:0 Unseld (45.), 5:0 Brendle (56./ Fe.), 6:0 Schweimnitz (78.). RSV Wullenstetten – VfL Bühl 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Eigentor (3.), 2:0 Linke (4.), 3:0 Hilgartner (10.), 4:0 Tausend (20.), 5:0 Seiler (56.), 6:0 Hilgartner (65.), 7:0 Strobel (76.).

TSV Buch II – FC Burlafingen II 3:2 (1:1).Tore: 0:1 Kaas (41.), 1:1 Wanner (42.), 2:1 Chr. Amann (61.), 3:1 Schrapp (63.), 3:2 Roßi (88.). FKV Neu-Ulm – Spfr. Dellmensingen 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Ruderer (63.), 2:0 Sandrk (71.), 3:0 Gertje (90.).

SC Unterweiler – SC Türkgücü Ulm II 2:1 n.E. (0:0). (mit kü)

