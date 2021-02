12:45 Uhr

SV Nersingen verlagert Kampf gegen Wildschweine in die Küche

Plus Wildschweine haben den Trainingsplatz des SV Nersingen verwüstet - jetzt kommen sie auf die Speisekarte. Der Braten kann telefonisch bestellt werden.

Von Pit Meier

Der Trainingsplatz des SV Nersingen bot einen trostlosen Anblick, nachdem sich dort eine Rotte Wildschweine verlustiert hatte. Tiefe Furchen durchzogen das Geläuf. Platzwart Alexander "Riedle" Fritsch sagt: "Wir sind da machtlos, die kommen nachts durch den Wald auf unsere Sportplätze und pflügen die ganze Grasnarbe um. Wir haben auf mehreren Seiten schon Schutzzäune aufgestellt, mit Duftmitteln zur Wildvergrämung gearbeitet, mit dem Jäger gesprochen - das hat alles nichts gebracht.

Die eine Seite macht man zu, dann suchen sich die Wildschweine eben einen anderen, einen neuen Weg." Auch der Vereinschef Ralph Hamann klagt: "So schön unsere Sportplätze direkt am Auwald liegen, aber in Sachen Wildtiere hatten wir schon so ziemlich alles an unerwünschten Trainingsgästen da, was unsere Region zu bieten hat: Rehe, Dachse, immer wieder Wildschweine, sogar ein vermeintlich kleiner und harmloser Igel kann auf dem Spielfeld unerwartet tiefe und deutliche Spuren hinterlassen."

SV Nersingen nach Attacke durch Wildschweine: Viele Helfer am Sportplatz

Die Beseitigung verursacht eine Menge an Arbeit: "Wir müssen die Plätze in mühevollster Handarbeit wieder herrichten. Und das in Corona-Zeiten, in denen wir nicht einmal mit der ganzen Mannschaft einen gemeinsamen Arbeitseinsatz durchführen können. Das ist eine Mammutaufgabe, wenn gleichzeitig höchstens zwei oder drei freiwillige Helfer Hand anlegen dürfen.“

Wissenswertes zur Jagd 1 / 5 Zurück Vorwärts Drückjagd Die Drückjagd wird auch Bewegungsjagd genannt. Hunde scheuchen dabei das Wild auf und treiben es zum Jäger hin.

Verkauf Bei Interesse an frischem Wildbret sollten am besten der örtliche Jäger oder die Forstbetriebe kontaktiert werden. Beim Zerlegen wird gerne geholfen.

Import Besonders in Supermärkten wird oft sogenanntes Wildfleisch aus Osteuropa und Übersee verkauft. Es stammt größtenteils von Tieren aus Gatterhaltung.

Internet Auf der Internet-Plattform Wild-auf-Wild.de hingegen sind über 4000 regionale Wildanbieter registriert. Die Postleitzahlensuche ermöglicht eine schnelle Suche.

Rezepte Verbraucher finden auf Wild-auf-Wild.de mehr als 350 Wildgerichte zum einfachen Nachkochen.



Aber der SV Nersingen hat die Kampfansage der Borstenviecher angenommen. Die Auseinandersetzung wird in die Küche verlagert, die Messer werden gewetzt. Dimi Tsakiltakis, der Wirt des Sportheims, setzt am kommenden Sonntag Wildschweinbraten mit Blaukraut, Semmelknödeln und Preiselbeeren auf die (Abhol-) Karte. Die Tiere haben Jäger in den heimischen Wäldern erlegt. (AZ,pim)

Der Wildschweinbraten kann telefonisch bestellt werden unter der Nummer 07308-924 123.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen