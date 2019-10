vor 33 Min.

SV Offenhausen ist auf dem Weg der Besserung

Vor dem Tor des FC Silheim (in rot) wurde es gegen den SV Offenhausen oftmals brenzlig – was teils an der Defensive lag.

Überraschend schlägt der SV den bis dahin Tabellenzweiten FC Silheim. Ein Blitzstart ebnet den Weg

„Der SV Offenhausen ist auf dem Weg der Besserung“, kommentierte sein Trainer Nedzad Kaltak den gestrigen Auftritt seiner Mannschaft. In der Tat, denn er besiegte den bisherigen Tabellenzweiten der Fußball-Kreisliga A Donau, den FC Silheim, deutlich und hochverdient mit 4:1.

Kaltaks Mannschaft legte einen Blitzstart hin mit dem 1:0 nach zwei Minuten durch Chris Goulu. Der SVO war taktisch hervorragend eingestellt und presste die Bibertaler von Anfang an ganz hochstehend. Damit hatten die Gäste Riesenprobleme und die Folge waren einfache, vermeidbare Ballverluste. Sehr zum Ärgernis ihres Coaches Robert Nan: „Normalerweise können wir mit solchen Drucksituationen umgehen und diese auch viel besser lösen, aber heute war das nicht so.“ Es waren quasi nur die Gastgeber, die das Spiel des ersten Durchgangs prägten. Das nächste Mal wurde es laut, als der Anhang der Gastgeber den vermeintlichen Torjubel auf den Lippen hatte. Rudolf Reich hatte an die Latte geköpft, von wo aus der Ball nach Meinung der Fans hinter die Torlinie sprang (19.). Doch der Unparteiische Hans Eckardt aus Ulm sah dies nicht so und ließ weiterspielen. Und der SVO-Express rollte weiter in Richtung Silheimer Gehäuse. Nach 39 Minuten stand es 2:0. Kamil Olszar verwandelte einen Freistoß direkt ins Tor von FCS-Kepper Stefan Ziegler.

Mit diesem Ergebnis tauschten die Teams die Seiten und als Fazit musste festgehalten werden, dass die Bibertaler während der ersten 45 Minuten komplett enttäuschten. Daran sollte sich auch zu Beginn des zweiten Spielabschnittes nicht sonderlich viel ändern. Das 3:0 durch Marin Jurkic (55.) passte wunderbar in die Kategorie „Pleiten, Pech und Pannen“. Nach einer Hereingabe schien die Aktion durch die Silheimer Abwehr geklärt zu sein, doch am Ende führte ein Missverständnis zwischen Ziegler und seinen Vorderleute zum Tor.

Die Gäste bewiesen jedoch Charakter, bäumten sich nochmals auf und kamen in Person ihres Kapitäns Steffan Waldmann zu zwei passablen Chancen (59., 71.). In der Nachbetrachtung strapazierte FCS-Trainer Robert Nan den Konjunktiv: „In dieser Phase wäre vielleicht noch etwas möglich gewesen, wenn wir getroffen hätten.“ Doch stattdessen traf Offenhausen zum 4:0 durch Direnc Eraslan (83.). Lukas Kratzmaier mit einem verwandelten Foulelfmeter gelang mit dem 1:4 lediglich noch späte Ergebniskosmetik (87.). (wgo)

