SV Tiefenbach schlittert knapp vorbei am ersten Saisonsieg

Individuelle Fehler bremsen den SV Tiefenbach im Nachholspiel der Bezirksliga Donau/Iller gegen Thalfingen aus. Am Sonntag soll es gegen Aufheim/Holzschwang besser laufen.

Von Michael Schuster

Die Fußball-Bezirksliga wartet am Wochenende gleich mit zwei bayerischen Derbys auf. Während am Samstag (15.30 Uhr) beim Aufeinandertreffen der SGM Ingstetten/Schießen und des TSV Obenhausen beide Teams nach den ersten Siegen den positiven Trend unterstreichen wollen, kämpft der SV Tiefenbach am Sonntag (15 Uhr) bei der SGM Aufheim/Holzschwang um den ersten Dreier des Spieljahrs.

Knapp vorbei ist eben auch daneben – diese alte Fußballerweisheit lässt sich auch auf den Auftritt des SV Tiefenbach am Mittwoch im Nachholspiel beim SV Thalfingen anwenden. Am Ende fehlten dem SVT sechs Minuten zum ersten Saisonsieg. Bis dahin hatte die Mannschaft von Trainer Christoph Schregle durch die Tore von Elias Wekemann (47.), Julian Eisele (65.) und Simon Zweifel (80.) sogar mit 3:1 geführt. Vermeidbare individuelle Fehler sorgten in der Schlussphase aber dafür, dass Luka Jelusic mit einem Doppelschlag (84., 90.) die Partie noch ausglich. Zuvor hatte Daniel Glöggler die Gastgeber in Front geschossen (28.). „Wir haben stark gespielt und lange verdient geführt. Dann haben wir uns aber wieder alles selbst kaputt gemacht“, hadert Schregle.

Bezirksliga Donau/Iller: SV Tiefenbach mit Unentschieden gegen Thalfingen

Es gelte jetzt, den Kopf nicht hängen zu lassen und das Positive aus der Partie mitzunehmen. „Kämpferisch hat meine Mannschaft, bis auf die letzten Minuten, eine Topleistung gezeigt. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Potenzial hat.“ Er mahnt allerdings zur Geduld und betont gebetsmühlenartig, dass sich sein Team im Umbruch befindet. „Wir haben vier routinierte Spieler verloren.“ Am Sonntag in Aufheim hofft er erneut auf Zählbares. Er weiß aber auch, dass seine Gegner nicht zur Laufkundschaft der Liga gehören. „Das ist ein Team mit Qualität“, zollt er Respekt. Er erwartet, ähnlich wie in Thalfingen ein kampfbetontes Spiel. „Wenn wir dagegen halten, können wir auch dort etwas holen.“

Im zweiten Nachholspiel der Bezirksliga schlug am Mittwoch der TSV Blaustein den SV Lonsee knapp mit 1:0. Dominic Fauß erzielte erst in der Schlussminute das Tor des Tages. Diese Partie war vorverlegt worden. Blaustein legte damit gegenüber dem aktuellen Hauptkonkurrenten an der Tabellenspitze vor und übt so leichten Druck auf den SC Staig aus, der am Sonntag den SV Jungingen empfängt.

