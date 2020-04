00:02 Uhr

Sabres basteln am Kader

Zwangspause wird zur Saisonplanung genutzt

Die aktuelle Situation zwingt auch die Ulmer Rollstuhlbasketballer dazu, zu Hause zu bleiben. Die Saison in der 2. Liga konnte zwar noch zu Ende gebracht werden, doch der letzte Spieltag in der Regionalliga fiel aus. Nun gibt es, wie für jeden anderen Verein auch, seit Mitte März keine Möglichkeit zu trainieren. Die aktuell freie Zeit wird bei den Sabres jedoch nicht ungenutzt gelassen. Die Verantwortlichen basteln am neuen Kader, an den Trainingsmöglichkeiten zur Vorbereitung auf die neue Saison und an den Infrastrukturen innerhalb des Klubs.

Es ist jetzt auch klar, dass Christian Seidel und Dipen Sharma im kommenden Jahr nicht mehr das Ulmer Trikot tragen werden. „Wir bedanken uns bei den beiden für ihren Einsatz und für ihre Zeit in Ulm. Sie haben es uns sehr einfach gemacht, den nächsten Schritt zu machen“, sagt Manager Claus Lindenthal. Die Mehrheit der Spieler aus dem vergangenen Jahr haben auch schon ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Mit Kapitän Dominik Bloching, Luca Holstein, Andre Penner, Svenja Erni und Tim Peisker verfügt das Team über ein stabiles Gerüst. „Wir werden natürlich wieder versuchen, einen starken Kader aufs Parkett zu bekommen“, sagt Trainer Thorsten Schmid.

All dem ist vorausgesetzt, dass der Klub und seine Sponsoren und Partner gut aus dieser Krise herauskommen werden und die Zusammenarbeit fortsetzen können. (az)

Themen folgen