Schießen

vor 33 Min.

Diese Schützinnen und Schützen vertreten Pfeil Vöhringen bei Olympia

An den Schießständen geht derzeit wenig für Elavenil Valarivan. Auch die Inderin in Vöhringer Diensten beschäftigt sich vorwiegend mit Kraft- und Konditionsübungen.

Plus Wer den Schützinnen und Schützen von Pfeil Vöhringen bei den Olympischen Spielen in Tokio zusehen will, muss früh aufstehen. Wie die Medaillenchancen stehen.

Von Stefan Kümmritz

Wer den Luftgewehr-Schützinnen und Schützen von Pfeil Vöhringen bei den Olympischen Spielen in Tokio die Daumen drücken will, der muss am Freitag früh aufstehen. Deren Wettkämpfe beginnen nämlich nach mitteleuropäischer Zeit schon um 4 Uhr morgens. Aber es könnte sich lohnen, den Wecker zu stellen, denn die Ausländerinnen und Ausländer im Vöhringer Kader sind nicht einfach nur dabei, sondern sie haben durchaus Medaillenchancen.

