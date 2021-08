Jubel in der Region: Finale der Schützen-Bundesliga steigt in Neu-Ulm

Plus Der SV Pfeil Vöhringen und der SV Waldkirch organisieren zusammen das Finale der Schützen-Bundesliga. Die Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm soll zum Hexenkessel werden.

Die Welt zu Gast in Neu-Ulm. Übertrieben ist das nicht, denn das Bundesliga-Finale der Schützen ist immer ein Stelldichein der Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Die Endrunde 2022 wird in der Region ausgetragen.