Schon wieder gegen Göttingen...

Basketball Ulmer Siegesserie reißt in einem Spiel, das viel Diskussionsstoff bietet.

Von Pit Meier

Göttingen/Ulm Öfter als in anderen Mannschaftssportarten kommen im Basketball ja diese Szenen vor, über die sich Beobachterinnen und Beobachter hinterher stundenlang die Köpfe heiß reden können, ohne sich einig zu werden. Ganz am Ende des Bundesligaspiels zwischen Göttingen und Ratiopharm Ulm gab es gleich zwei Schiedsrichterentscheidungen, die nach der Einschätzung eines großen Teils der Ulmer Fangemeinde zumindest mit ursächlich dafür waren, dass Göttingen mit 92:87 gewann.

Szene eins: Ulm hat kurz zuvor mit einem 11:0-Lauf den Anschluss hergestellt. Aber es heißt eben 86:85 für Göttingen und es stehen nur noch 23 Sekunden auf der Uhr. Ulm muss also foulen, sonst wirft der Gegner gar nicht mehr und gewinnt trotzdem. Sindarius Thornwell übernimmt die undankbare Aufgabe, aber er stellt sich dabei nicht besonders geschickt an. Der Amerikaner springt seinen Landsmann Jeff Roberson förmlich an, der bekommt den Ball noch rechtzeitig los und zwingt die Schiedsrichter damit zu einer folgenschweren Entscheidung: Ein normales Foul oder ein unsportliches?

Die drei Herren in Grau schauen sich die Szene noch mehrmals an und sie beraten geschlagene fünf Minuten lang, dann sind sie sich einig: Unsportliches Foul, somit zwei Freiwürfe und anschließender Ballbesitz für Göttingen. Kann man so sehen, kann man auch anders sehen und auf alle Fälle kann man ewig darüber diskutieren. Roberson trifft jedenfalls zweimal von der Linie, es folgt postwendend die strittige Szene Nummer zwei: Kamar Baldwin wirft und wird dabei von Thomas Klepeisz gefoult. Die Schiris lassen den Korb zählen und geben einen Bonus-Freiwurf. Diese Entscheidung war sehr wahrscheinlich falsch, aber wichtig war sie nicht mehr. Nach dem unsportlichen Foul gab es für Ulm keine realistische Option mehr, dieses Spiel noch zu gewinnen.

Man kann allerdings auch lange darüber diskutieren, ob Ulm dieses Spiel wirklich in den letzten Sekunden verloren hat oder nicht schon viel früher. Nach einem ersten Viertel, in dem die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic vor Spielfreude sprühte, drei Alley-Oops verwandelte und mit 28:22 führte, war es plötzlich wie abgeschnitten. Im zweiten Abschnitt gelang Göttingen ein 15:0-Lauf, der Gastgeber gewann dieses Viertel insgesamt mit 29:10 und nur deswegen wurde über die Schiedsrichter-Entscheidungen ganz am Ende überhaupt diskutiert.

Worüber man nicht diskutieren kann, das ist die Ulmer Defensive: Gegen Ljubljana hat die letzte Woche mehr als 100 Punkte zugelassen, gegen Göttingen mehr als 90, obwohl am Samstag Cristiano Felicio und Fedor Zugic wieder gespielt haben. Auch sie konnten nicht verhindern, dass Göttingen sich jetzt als Ulmer Angstgegner fühlen darf: Kurz vor Silvester die Ulmer Heimniederlage gegen Göttingen, danach sechs Siege in der Bundesliga nacheinander und die erste Niederlage wieder gegen: Göttingen.

Ratiopharm Ulm: Christon (26 Punkte), Thornwell (17), Felicio (16), Blossomgame (14), Herkenhoff (7), Klepeisz (4), Zugic (3), Günther, Krimmer.