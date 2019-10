vor 29 Min.

Schuss auf Scheibe eines Konkurrenten

Für den Vöhringer Gegner tritt einer der Pechvögel dieses Sports an

Die Luftgewehrschützen des SV Pfeil Vöhringen sind am vorletzten Wochenende mit zwei Siegen hervorragend in die neue Bundesligasaison gestartet. Am zweiten Wettkampfwochenende haben sie nun in Königsbach-Stein bei Karlsruhe mit den Duellen gegen Eichenlaub Saltendorf (Samstag 15 Uhr) und Der Bund München (Sonntag 10 Uhr) zwei schwere Aufgaben vor der Brust. Saltendorf liegt mit 2:2 Punkten auf Tabellenplatz vier und ist diese Saison wieder stark einzuschätzen und die Münchner sind als einzige Mannschaft neben den Vöhringern in der Südstaffel noch ungeschlagen.

Die Vöhringer werden am Wochenende mit einer etwas anderen Formation antreten als beim Saisonstart. Die Inderin Elavenil Valarivan ist diesmal nicht dabei. An ihrer Stelle kommt der Ukrainer Oleh Tsarkov zum Einsatz.

Bei Saltendorf ist Julia Simon, im vergangenen Jahr deutsche Meisterin, das Aushängeschild. Bei den Münchnern wird mit dem Amerikaner Matthew Emmons ein Pechvogel an Position eins geführt. Der eigentlich Kleinkaliberspezialist verpasste im Dreistellungs-Kampf 2004 in Athen Olympia-Gold, weil er versehentlich auf die Scheibe eines Konkurrenten schoss. (kümm)

