vor 59 Min.

Schwerer Brocken für den FV Illertissen zum Auftakt Lokalsport

Der FVI startet am Dienstag in den Toto-Pokal gegen den TSV Schwabmünchen. Einfach wird die Aufgabe nicht.

Auf den Regionalligisten FV Illertissen wartet am Dienstag (18.30 Uhr) im Totopokal eine richtig schwere Aufgabe. Der Gegner, TSV Schwabmünchen, spielt zwar eine Liga tiefer in der Bayernliga Süd, doch dort ist er souveräner Tabellenführer. Der Illertisser Gegner ist in sieben Spielen ungeschlagen, hat sechs gewonnen und musste sich einmal mit einem 1:1 zufrieden geben, ausgerechnet beim Tabellenletzten Holzkirchen. Vielleicht hatte man den Gegner unterschätzt.

Das werden die Illertisser sicher nicht. Sie kommen zwar mit einem Sieg gegen die Zweitligareserve des FC Ingolstadt im Rücken nach Schwabmünchen, nehmen den Gegner aber sehr ernst – zumal die Personalsituation an der Iller etwas angespannt ist. Einige der verletzten Spieler waren zwar zuletzt wieder einsatzfähig, doch es ist fraglich, ob sie Trainer Stefan Anderl erneut strapazieren will. Stanislaw Herzel zum Beispiel musste gegen Ende der Partie gegen Ingolstadt abwinken. Benedikt Krug und Felix Schröter saßen vorläufig auf der Bank und könnten von Beginn an zum Einsatz kommen. Ob auch die jungen Spieler Max Zeller, Philipp Wujewitsch, Sandro Caravetta und Ruben Beneke auflaufen, ist fraglich.

Die Liste der Verletzten beim FVI wird kürzer

Markus Bolkart ist auch wieder einsatzfähig, sodass Trainer Stefan Anderl wieder mehrere Möglichkeiten hat. Anderl macht keinen Hehl daraus, dass er unbedingt eine Runde weiter kommen möchte: „Ich muss den Balanceakt finden zwischen Kräfte sparen und eine schlagkräftige Mannschaft aufzubieten. Gerade den Spielern, die von Verletzungen zurückkamen, darf man nicht gleich zu viel zumuten.“

Motivation gibt es genug. Ab dem Viertelfinale gibt es keine regionalen Töpfe mehr im Toto-Pokal, da wäre auch das Traumlos 1860 München möglich. Doch bis dahin sind drei Siege nötig. Gegner Schwabmünchen und dessen Trainer Paolo Maiolo (48) werden einiges dagegen haben. Man schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Am Wochenende wurde der FC Sonthofen mit 3:1 geschlagen, der sechste Sieg im siebten Spiel. Ein Garant für die Erfolge ist Torjäger Philipp Schmid, der in sechs Spielen schon neun Treffer erzielte. Auf ihn wird die FVI-Defensive um Volkan Celiktas, Manuel Strahler und Tim Buchmann besonders achten müssen. (hs)

