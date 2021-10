Schwimmen

vor 18 Min.

Diese Neu-Ulmerin schwimmt in Japan um WM-Gold

Plus Schwimmerin Jeanette Seitz nimmt an der Weltmeisterschaft in Japan teil. Um Sport, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen, braucht sie ein perfektes Zeitmanagement.

Von Pit Meier

So ein ganz normaler Tag im Leben von Jeanette Seitz, der kann durchaus schon lange vor 5 Uhr morgens beginnen. Eine Stunde später ist sie im Training im Bad des SSV Ulm 1846, einen Schlüssel hat sie ja. Manchmal leisten ihr ein paar Triathleten Gesellschaft, manchmal ist sie ganz alleine. Gegen 7 Uhr ist Jeanette Seitz dann wieder daheim im Neu-Ulmer Wiley. Frühstück machen und Pausenbrote schmieren für die beiden Söhne, den zehnjährigen Tobias und den zwölfjährigen Florian, sich verabschieden von Ehemann Bernhard. Jeanette Seitz ist Schwimmerin, mit 45 Jahren eine der besten in Deutschland in ihrer Altersklasse.

