Sechs Gegentore

Burlafingen muss gegen Türkgücü Ulm Federn lassen

In der Fußball-Bezirksliga sorgte die Partie des SV Tiefenbach gegen den FC Blaubeuren für Gesprächsstoff: Das Spiel konnte wegen eines Corona-Verdachtsfalles in Reihen der Kicker vom Blautopf nicht ausgetragen werden.

FC Hüttisheim – SGM Aufheim/Holzschwang 2:6 (2:4). Aufheim legte los wie die Feuerwehr und führte durch die Treffer von Nicolas Eigner (1.), Florian Mayerhofer (2.) und Leon Dietz (13.) schnell. Hüttisheim stemmte sich mit den beiden Treffern von Agon Zeqiri (20./FE., 43.) gegen die Niederlage. Timo Eller brach den Gastgebern aber mit seinem Tor zum 4:2 kurz vor dem Seitenwechsel (45.) das Genick. Nach der Pause erhöhte Mayerhofer schnell auf 5:2 (49.), Leon Dietz besorgte den Endstand (87.).

TSV Blaubeuren – SV Lonsee 1:0 (0:0). Vor der Pause war Lonsee etwas aktiver, ohne allerdings zu großen Möglichkeiten zu kommen. Blaubeuren stellte mit dem Seitenwechsel taktisch um und kam nun besser zurecht. Am Ende besorgte Sezai Zehiroglu das Tor des Tages (75.).

TSV Bermaringen – SC Staig 2:2 (1:0). In der spannenden Partie ging Bermaringen durch Niklas Andraschek (16.) in Front. Die Älbler verpassten in der 29. Minute per Elfmeter die Chance, das Ergebnis auszubauen. Die Gäste hatten auch nach dem Platzverweis von Marius Czyborra (43./grobes Foul) große Mühe. Erst in der 74. Minute gelang Maurice Huber der Ausgleich. Okay Demirel schien die Partie für Staig entschieden zu haben (87.), doch Patrick Simmank glich per Elfmeter doch noch aus (90.).

TSG Söflingen – SV Thalfingen 1:2 (1:1). Für Thalfingen begann die Partie nicht gut. Sebastian Gawehn (24.) schoss die TSG in Front. Außerdem sah wenig später Mariano Jelusic (28.) nach einem groben Foul die Rote Karte (28.). Der SVT blieb aber trotzdem griffig und giftig und verdiente sich so den Sieg redlich. Luka Jelusic glich mit dem Pausenpfiff aus. Resul Buyuk besorgte das 2:1 (71.).

TSV Obenhausen – TSV Langenau 0:1 (0:1). Ein abgefälschter Fernschuss von Haydar Ertugrul (45.) brachte Langenau in Front. Nach der Pause dominierte der Gastgeber klar, vergab aber in gewohnter Manier selbst die besten Chancen.

SV Jungingen – TSV Blaustein 1:4 (0:4). Blaustein ging durch einen strittigen Elfer von Yannick Otto (18.) in Führung. Otto baute zehn Minuten später wieder durch einen Strafstoß aus. Insgesamt hatten die Gäste die Partie aber im Griff und kamen durch Marius Veith (32.) und Markus Breunig (45.) vor der Pause zur endgültigen Entscheidung. Jungingen wurde erst gefährlich, als Blausteins Markus Kling nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte (78.). Tim Bärtele verkürzte auf 1:4 (80.).

SC Türkgücü Ulm – FC Burlafingen 6:0 (3:0). Burlafingen hatte zwar selbst zwei gute Möglichkeiten, blieb aber trotzdem ohne jede Chance auf einen Punkt. Türkgücü machte es am Ende sogar noch gnädig. Gökhan Gündüz (23., 54.), Ousman Fatajo (32.), Mirhad Mehanovic (45.), Harun Sahin (84.) und Görkem Orum (88.) erzielten die Tore. (mis)

