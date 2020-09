vor 19 Min.

Seine letzte Saison? Per Günther blickt skeptisch auf die kommende Runde

Per Günther, Kapitän von Ratiopharm Ulm, hat gemischte Gefühle, wenn er an die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga denkt.

Plus Ratiopharm Ulms Kapitän Per Günther steht womöglich vor der letzten Bundesliga Spielzeit seiner Karriere – es wird eine mit vielen Fragezeichen.

Von Stefan Kümmritz

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm bereiten sich intensiv auf die kommende Bundesliga- und Eurocup-Saison vor. Im Training geben alle Vollgas, jeder will einen Stammplatz im Team haben und die neuen Spieler wollen und sollen sich so schnell wie möglich integrieren. Aber bei aller Vorfreude auf die nächste Runde gibt es, bedingt durch die Corona-Pandemie, viele Fragen: Kann die Saison regulär gespielt und zu Ende gebracht werden? Oder: Wie wird es mit Auslandsreisen im Eurocup sein? Droht danach gar eine Quarantäne? Wie wird sich die Politik beim Thema Zuschauer in den Hallen verhalten? Fragen über Fragen also.

Einer, der sich sehr viele Gedanken zu diesen Themen macht, ist Per Günther, der 32-jährige Kapitän der Ulmer Mannschaft, der seit 2008 ununterbrochen für Ratiopharm Ulm am Ball ist. Er blühte in der vergangenen Saison nach diversen Verletzungen als Senior des Teams noch einmal auf und möchte unbedingt noch eine schöne Spielzeit erleben, bevor er möglicherweise die Basketballschuhe an den Nagel hängt, wie er andeutete. Dafür braucht er zunächst richtig gute Mitspieler. „Wir werden fünf Spieler aufs Feld schicken, die sehr schnell, wenn auch etwas kleiner sind“, lautet seine Vorausschau. „Noch ist es aber zu früh, um zu unseren neuen Spielern etwas zu sagen. Es sind jüngere, unerfahrenere Spieler und es wird sicher etwas dauern, bis wir wissen, wie unsere Identität als Mannschaft ist. Auf jeden Fall waren alle Neuen schon fit, als sie hierher kamen. Auch wenn wir weniger Spieler behalten konnten als erhofft, müssen wir nicht bei null anfangen.“

Hört Per Günther nach der Bundesligasaison 2020/21 auf?

Ausgezeichnet findet Per Günther die Bedingungen im neuen Orange Campus, in dem mit Hinblick auf die vielen ausländischen Spieler, die Jahr für Jahr im Ulmer Team kämpfen, die Hinweise auf Englisch angebracht sind. „Alles unter einem Dach zu haben inklusive einem Kraftraum, ist großartig“, sagt der Kapitän. „Doch es ist noch etwas Luft nach oben, zum Beispiel ist die Sauna noch nicht fertig. Aber man merkt jetzt schon, dass hier im Campus das Zentrum des Basketballs in Ulm ist.“ Wobei dieses, wie die Geschäftsstelle oder die Spielhalle, auf Neu-Ulmer Gebiet liegt.

Der Kapitän hat aber auch zwiespältige Gefühle, die vor allem von der Pandemie her rühren: „ Corona hat sich nicht so beruhigt wie erhofft. In München, als wir ohne Zuschauer spielten, hatten wir das Grundgefühl, wir bringen die Saison jetzt so zu Ende und 2020/2021 läuft alles wieder ganz normal. Es hat sich so angefühlt, als werde die Phase ohne Fans nur begrenzt sein. Sollte dies meine letzte Saison sein und sollte sie ohne Fans ablaufen, wäre das für mich eine große Enttäuschung. Bei Spielen ohne Publikum geht einiges verloren.“

Per Günther gesteht, dass er froh sei, dass das mit Corona nicht passierte, als er 25 war. Nun stehe man vor einer Saison mit Unwägbarkeiten: „Wer weiß, was passiert? Wir bekommen jetzt weniger Geld, aber andere Vereine sind existenziell stärker bedroht als wir.“ Der Spielmacher geht mit der Situation trotz aller Probleme so weit wie möglich realistisch um. Er wisse, was er am Verein hat und dass dieser immer das Beste tue, was möglich ist. Er selbst will auch noch einmal sein Bestes geben. Die kommende Saison könnte ja der Schlussstrich unter eine besondere sportliche Karriere werden.

