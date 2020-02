vor 42 Min.

Sie kann es auch in der Halle

Stefanie Dauber stellt Bestleistung ein, Benno Freitag bleibt ungeschlagen

Benno Freitag bleibt diese Saison ungeschlagen. Auch bei den süddeutschen Meisterschaften in Sindelfingen war der 24-jährige Hochspringer des SSV Ulm 1846 nicht zu bezwingen. Mit seinem zweiten Versuch über 2,10 Meter schüttelte er seinen Frankfurter Konkurrenten Philipp Heckmann ab und überquerte anschließend auch noch die 2,13 Meter.

Zunehmend stabiler präsentiert sich Kugelstoßer Silas Ristl. Mit 18,12 Meter sicherte er sich in dem hochkarätigen Wettbewerb, den der Ex-Internationale Tobias Dahm (Sindelfingen) gewann, die Bronzemedaille. Die verpasste Henry Behrens im Weitsprung denkbar knapp. Bei Bestleistung von 7,30 Meter fehlte ihm genau ein Zentimeter. Sogar höhengleich mit dem Medaillengewinner war U18-Hochspringer Max Baur. Die größere Anzahl an Fehlversuchen bis zu den übersprungenen 1,86 Metern warf ihn auf Rang fünf zurück. Ebenso Fünfter wurde Bruno Betz mit 8,22 Sekunden über die 60 Meter Hürden. Jessica Geywitz (TSV Erbach) erspurtete sich über 1500 Meter der U18 die Bronzemedaille in 4:51,85 Minuten. Jeweils siebte Plätze gab es für ihre Vereinskameradin Lea Böhringer in 4:55,83 Minuten, für Jessica Geywitz in 2:20,18 über 800 Meter sowie für die 200-Meter-Staffeln des SSV 46 bei den Frauen mit Katharina Eich, Anne Kotzan, Sophie Grebner und Aimée Meißner und bei der U18 mit Bruno Betz, Yanic Türkis, Nicola Glöckle und Jannis Walliser.

Beim internationalen Hallenmeeting in Chemnitz stellte Stabhochspringerin Stefanie Dauber im Stechen mit 4,46 Meter ihre Freiluftbestleistung ein und verwies die Tschechin Romana Malacova auf Rang zwei.

Stark in Form zeigte sich auch der Ulmer Nachwuchs. Bei den Regional-Mehrkampfmeisterschaften in Schwäbisch Gmünd standen die Ulmer gleich vier Mal ganz oben auf dem Podest. Vierkampf-Siege gingen an Lina Straub in der W12, an Hannes Klecker in der M12 und an Evan Slabbert in der M13.

Gemeinsam mit Felix Schmidt holten sich Hannes Klecker und Evan Slabbert dann auch noch die Mannschaftswertung für den SSV Ulm 1846. (chu)

