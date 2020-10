vor 56 Min.

Sie sind Profis, sie dürfen spielen

Orange-Academy feiert Saisonpremiere. Dagegen sind die Elche vom Lockdown betroffen

Amateursportler werden von der Politik in eine mindestens einmonatige Corona-Pause geschickt, Profis dürfen vor leeren Zuschauerrängen weiter spielen. Die dritte Liga im Basketball gilt als Profiliga, die zu Beginn der Spielzeit von der Pandemie stark betroffene Mannschaft der Orange-Academy feiert deswegen am Samstag (18 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die zweite Garnitur des FC Bayern München ihren Saisoneinstand. Ob die Teams in der Pro B während des Lockdowns dann tatsächlich durchspielen oder so wie die Amateurfußballer an diesem Wochenende eine Art von freiwilligem Verzicht erklären, das bleibt abzuwarten und wird sich vermutlich in der kommenden Woche entscheiden.

Inzwischen sind alle Spieler der Orange-Academy wieder gesund und Trainer Anton Gavel freut sich darauf, dass die Saison zumindest losgeht: „Zuletzt war der Basketball zweitrangig, jetzt sind wir wieder zurück – allerdings mit kaum Vorbereitung.“ Seine Mannschaft hatte nämlich vor dem ersten Pflichtspiel nur drei Trainingseinheiten, in denen der Fokus vor allem auf der Athletik der Spieler lag. Denn München ist eine aggressiv verteidigende Mannschaft, die viel Druck auf ihren Gegner ausübt. „Da müssen wir körperlich dagegenhalten“, warnt Coach Gavel, dessen Team sich in beiden Aufeinandertreffen der vergangenen Saison jeweils knapp durchsetzen konnte (74:72, 73:72).

Die Spieler der beiden jungen Mannschaften kennen sich untereinander teilweise bestens – etwa von Lehrgängen der Nationalmannschaften im Nachwuchsbereich. Für verminderte Brisanz sorgt das mitnichten. Gavel versichert: „Es herrscht eine gewisse Rivalität. Wir nehmen die Herausforderung an. Die knappe Vorbereitung ist keine Ausrede. Wichtig ist aber, dass wir heil und unverletzt durch die Partie kommen.“

Die Scanplus-Baskets haben sich bekanntlich freiwillig in die erste Regionalliga zurückgezogen, für sie gilt also das Sportverbot der Politik. Schon das auf diesen Sonntag angesetzte Auswärtsspiel in Mannheim fällt aus. (az/pim)

Da keine Zuschauer zum Spiel der Orange-Academy zugelassen sind, bietet Ratiopharm Ulm einen kostenlosen Livestream an. Der startet um 17.50 Uhr auf der Facebook-Seite der Academy und dem Youtube-Kanal von Ratiopharm Ulm.

