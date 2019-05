vor 1 Min.

Sieben Neue: Der Kader des FV Illertissen wächst

Sieben Neuzugänge werden den FVI in der kommenden Saison verstärken. Drei Nachwuchsspieler haben den Sprung in die erste Mannschaft geschafft.

Von Hermann Schiller

Eine Saison mit Höhen und Tiefen hat der Regionalligist FV Illertissen hinter sich. Wichtig für die Verantwortlichen war, dass das Team die Runde mit einem positiven Fazit beendet hat. Wer konnte schon damit rechnen, dass nach einem zwischenzeitlichen Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz am 16. Spieltag am Ende der siebte Tabellenplatz herausspringen würde. Wenn man dann noch miteinbezieht, dass der FVI in der Rückrundentabelle auf dem dritten Platz landete, dann können die Verantwortlichen zurecht auf eine gute Spielzeit zurückblicken. Nur der bayerische Amateurmeister VfB Eichstätt und Regionalligameister FC Bayern München II holten im zweiten Saisonabschnitt noch mehr Punkte.

Danach hatte es zu Beginn der Saison gar nicht ausgesehen. Von den ersten zehn Spielen gewann der FVI nur zwei. Zwar musste das Trainerteam eine ganze Reihe von neuen Spielern integrieren, doch die Erwartungshaltung war eine andere. Hinzu kam schon während der Vorbereitung die schwere Erkrankung des damaligen Trainers Stefan Anderl, der Ende September aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärte. Fieberhaft suchte Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler einen neuen Mann, was sich mitten in der Saison als kein leichtes Unterfangen entpuppte. Schließlich fand Bachthaler mit Ex-Profi Marco Küntzel einen geeigneten Nachfolger. Sofortige Wunderdinge konnte man unter seiner Regie zwar nicht erwarten. Doch Anfang November, mit Beginn der Rückrunde, stabilisierte sich die Mannschaft immer mehr. In sieben Spielen gab es nur eine Niederlage und so kletterten die Illertaler kontinuierlich in der Tabelle nach oben.

Der FV Illertissen bastelt am Kader für die Regionalliga-Saison 2019/2020

Der Vertrag mit Trainer Marco Küntzel war zwischenzeitlich verlängert worden, auch sein Co-Trainer Oliver Merkel gewann der Verein für die Weiterarbeit. Auch der Kader für die neue Saison steht seit einiger Zeit größtenteils fest und so hofft der FVI, an die starke Rückrunde anknüpfen zu können. Sieben Neuzugänge werden die Mannschaft bei diesem Vorhaben unterstützen. Vom Bayernligisten TSV Schwabmünchen kommen zwei Akteure. Mittelstürmer Phillip Schmid (23) war mit 17 Treffern in 24 Spielen zweitbester Torschütze der Bayernliga Süd. Er wurde in der Jugend beim 1. FC Heidenheim ausgebildet, wo er in seinem ersten aktiven Jahr in der Oberligamannschaft des Zweitligisten in 16 Spielen 16 Tore erzielte. Anschließende versuchte er sein Glück in der Regionalligamannschaft des FC Augsburg, wo ihn Verletzungen immer wieder zurückwarfen. Nach seinem Wechsel zum Landesligisten FC Gundelfingen, wo er in zwei Spielzeiten 23 Treffer erzielte, wagte er erneut den Sprung in eine höhere Liga. Beim Bayernligisten TSV Schwabmünchen gelangen ihm in 46 Spielen 25 Treffer.

Zusammen mit Mannschaftskollege Fabio Maiolo (22), einem laufstarken Mittelfeldspieler, der beim Bayernligisten alle 32 Spiele bestritt, spielt er kommende Saison in Illertissen. Dort werden die beiden auf einen weiteren Neuen treffen, Daniel Dewein vom Bayernligisten TSV Nördlingen. Der Mittelfeldspieler traf dort in 28 Spielen siebenmal und spielte davor beim SC Ichenhausen. Dort hatte er über 100 Spiele in der Landesliga bestritten – bei 32 Toren. Vom Regionalligakader des FC Augsburg kommt mit Lucca Nagel (21) ein Torhüter, der dort in der Bundesliga U17 und U19 ausgebildet wurde.

Die weiteren neuen Spieler beim FVI stammen aus der eigenen zweiten Mannschaft und der Jugend. Yannick Glessing (21) war mit 25 Toren Torschützenkönig der Landesliga Bayern und wird nun zum Regionalligakader dazukommen. Ebenso wie Torhüter Tizian Fendt, der beim FVI über die U19 und zuletzt in der Landesliga den Sprung in die erste Mannschaft schaffen möchte. Aus der Bayernliga A- Jugend kommt mit Tim Bergmiller der Torschützenkönig der U19-Bayernliga (15 Tore in 25 Spielen) in den Kader von Trainer Marco Küntzel. Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler geht also den Weg mit Spielern aus der Region und aus dem eigenen Nachwuchs weiter.

