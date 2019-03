23.03.2019

So funktioniert die Tischtennis-Bundesliga

Der TTC Ebner ist in der kommenden Saison dabei. Was die Fans dazu wissen müssen

Die Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm hat demnächst wie berichtet einen weiteren Bundesligisten. Der erst kürzlich gegründete Tischtennisverein TTC Ebner bekommt eine Wildcard für die kommende Saison. Aber was erwartet dann die Sportfreunde in der Region? Wir haben die Tischtennis-Bundesliga um Aufklärung gebeten und ein paar Fragen gestellt. Diese Antworten haben wir bekommen.

Wer sind – neben Timo Boll von Borussia Düsseldorf – die Stars der Tischtennis-Bundesliga?

Für Ochsenhausen spielen mit dem Brasilianer Hugo Calderano, dem Südkoreaner Woojin Jang und dem Franzosen Simon Gauzy die Nummern sechs, elf und 32 der Weltrangliste. Der Schwede Kristian Karlsson von Borussia Düsseldorf ist die Nummer 15 und der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska vom FC Saarbrücken die Nummer 16.

Gibt es in der Tischtennis-Bundesliga eine Ausländerregelung und wenn ja, wie lautet diese?

Die gibt es. Pro Mannschaftskampf ist nur ein Nicht-EU-Ausländer einsatzberechtigt.

Welchen Stellenwert nimmt die Bundesliga im internationalen Tischtennis ein?

Sie ist die stärkste Liga in Europa. Borussia Düsseldorf ist amtierender Champions League-Sieger.

Starten die Spieler in der Bundesliga als Profis, die von ihrem Sport leben?

Ja.

Der Zuschauerschnitt in der Bundesliga lag in der vergangenen Saison bei 455, in dieser Spielzeit bewegt sich der Wert bislang in einer ähnlichen Dimension. Ist das eine Größenordnung, mit der die Bundesliga prinzipiell zufrieden ist?

Nein. Die Tischtennis-Vereine und die Bundesliga arbeiten daran, dass mehr Zuschauer in die Hallen kommen.

Wird von der Liga ein Preisgeld für Titel ausgeschüttet? Oder anders gefragt: Welche Anreize bietet die Liga den Mannschaften?

Es gibt Preisgelder für die Teilnehmer der beiden deutschen Top-Veranstaltungen, dem Pokal-Finale und dem Finale um die deutsche Meisterschaft. In der Summe sind das etwa 40000 Euro.

Wie präsent ist das deutsche Spitzen-Tischtennis in der öffentlichen Wahrnehmung?

Grundsätzlich bietet die Liga den Vereinen die Möglichkeit, sich professionell nachhaltig aufzustellen und zu präsentieren. Es gibt eine tägliche und aktuelle Berichterstattung über die Vereine und die Tischtennis-Bundesliga auf den Social-Media-Kanälen und der Ligawebsite www.ttbl.de. Zudem gibt es ein Video-/Streaming-Angebot auf TTBL-TV und Sportdeutschland.TV. Grundsätzlich wird jedes Spiel live in HD-Qualität mit Mehrkameraperspektiven und Slowmotion-Funktion gestreamt. (az)

