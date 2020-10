15:42 Uhr

Sorgenkinder der Bezirksliga Donau/Iller unter sich

Plus Der TSV Obenhausen und der SV Tiefenbach treffen sich im Duell, der SV Thalfingen steht vor einer schwierigen Aufgabe.

Duell der bayerischen Sorgenkinder in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller: Am Samstag (15.30 Uhr) treffen in Obenhausen der heimische TSV und der SV Tiefenbach aufeinander. Beide Mannschaften hatten massive Startschwierigkeiten zu beklagen.

Tiefenbach holte erst am vergangenen Wochenende im Derby gegen die SGM Ingstetten/Schießen den ersten Saisonsieg und übergab so den letzten Tabellenplatz an den TSV Bermaringen. Obenhausen landete zwischenzeitlich mit den Siegen gegen Srbija Ulm und die SGM Aufheim/Holzschwang Achtungserfolge, geriet jetzt aber wieder ins Schlingern. Ein Blick auf die Statistiken verdeutlicht die Probleme: In Tiefenbach treffen die Stürmer ebenfalls zu selten. Zudem wackelt die Abwehr zu häufig. 21 Gegentreffer in sieben Partien sprechen eine deutliche Sprache. Trainer Christoph Schregle fordert gebetsmühlenartig Fortschritte von der eigenen Mannschaft. „Wenn man sich vorne und hinten solche Fehler erlaubt, wird es schwierig, Spiele zu gewinnen“, hatte er nach der 1:2-Niederlage in Aufheim bemängelt.

Bezirksliga Donau/Iller: Corona-Fall bei der TSG Söflingen

Obenhausen kassiert nicht viele Gegentreffer, nutzt aber gleichzeitig die eigenen Chancen nicht konsequent genug. Umso bitterer, dass die Mannschaft von Trainer Tim Hille zuletzt in Hüttisheim zweimal erfolgreich war, sich dann aber die Abwehr den Luxus dreier Gegentreffer leistete und am Ende wieder einmal nur Spesen standen. Die Defensive nimmt Hille gar nicht so sehr ins Gebet: „Ein Handelfmeter nach einem Platzfehler und eine gute Standardsituation des Gegners sind nur schwer zu verhindern. Viel entscheidender war, dass wir jeweils nach der Führung unsere klaren Chancen nicht genutzt und den Sack nicht zugemacht haben“, blickt er zurück. „Vielleicht war das sogar unsere schlechteste Leistung in dieser Saison“, fährt er fort und stellt erneut fest, dass es eine Niederlage gegen Konkurrenten im Tabellenkeller gesetzt hat. „Wir hätten den Sprung ins Mittelfeld schaffen können und sind jetzt in Tiefenbach eben wieder unter Druck.“ Trotzdem tritt er den Weg nach Tiefenbach guten Mutes an. Seine Kicker müssten nur endlich die gleiche kämpferische Leistung auf den Platz bringen wie gegen die Topteams. Allerdings gibt er auch zu bedenken: „Tiefenbach hat am Wochenende den ersten Sieg geholt und wird sicher deutlich selbstbewusster auftreten.“

Der SV Thalfingen und der FC Burlafingen stehen an diesem Wochenende vor den wohl größtmöglichen Hürden: Thalfingen empfängt den Klassenprimus aus Blaustein, während Burlafingen in Staig bei Blausteins schärfstem Verfolger antreten muss.

Auch der achte Spieltag der Fußball-Bezirksliga bleibt von der zweiten Corona-Welle nicht unbeeinflusst: Die Partie der SGM Ingstetten/Schießen gegen die TSG Söflingen wurde frühzeitig abgesagt. Söflingen hatte schon in der Vorwoche wegen eines bestätigten Corona-Falls passen müssen.

mis

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen