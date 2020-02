vor 50 Min.

Spannung bis zum letzten Satz

Neu-Ulm verliert nach einer 2:0-Satzführung das Doppel und damit auch das Spiel in Grenzau. Warum diese Niederlage unnötig und ärgerlich ist

Der TTC Neu-Ulm machte es am Sonntag beim Bundesligaspiel in Grenzau spannend. Ohne den portugiesischen Topspieler Tiago Apolonia verlor das Neu-Ulmer Tischtennisteam mit 2:3. Abdel-Kader Salifou und Viktor Brodd gaben das entscheidende Doppel nach einer 2:0-Satzführung noch mit 2:3 ab.

Der TTC Neu-Ulm, der ohne seinen bei den Portugal-Open spielenden Star Tiago Apolonia antrat, startete mit Viktor Brodd in die Bundesligabegegnung gegen den TTC Zugbrücke Grenzau. Der Schwede hatte jedoch gegen Kanak Jha, die amerikanische Nummer eins von Grenzau, keine Chance. Er verlor das Match glatt in drei Sätzen (11:5; 11:7; 11:4). Ebenso souverän erledigte dann aber Gustavo Tsuboi, der in der vergangenen Woche Zweiter beim Panamerica-Cup in Puerto Rico geworden war, seine Aufgabe für den TTC Neu-Ulm. Der Brasilianer besiegte Mihai Bobocica aus Italien klar in 3:0 Sätzen (4:11; 7:11; 7:11). Auch der Neu-Ulmer Abdel Kader Salifou zeigte sich in blendender Verfassung. Er ließ dem Griechen Ioannis Sgouropoulos keine Chance und gewann das Spiel ebenfalls mit 3:0 (9:11; 13:15; 7:11). Gustavo Tsuboi hatte es dann in der Hand, das Spiel mit einem dritten Sieg für sein Team zu beenden. Doch der Brasilianer hatte gegen Kanak Jha nur im ersten Satz, den er mit 12:10 für sich entschied, eine Chance. Die folgenden Durchgänge gingen mit 11:6, 11:5 und 11:5 klar an den Topspieler des TTC Grenzau, der mit seinem Sieg zum 2:2 ausglich.

Nun sollte das Doppel Viktor Brodd/Abdel-Kader Salifou die Entscheidung zugunsten des TTC Neu-Ulm herbei führen. Die beiden Neu-Ulmer spielten anfangs sehr stark, sie setzen ihre Gegner Mihai Bobicica und Ioannis Sgouopoulos konsequent unter Druck. Die Hausherren fanden in den ersten beiden Sätzen (4:11; 7:11) keine Mittel gegen die druckvoll mit Topspin-Bällen angreifenden Neu-Ulmer. Doch im dritten Satz spielten Brodd und Salifou plötzlich unkonzentriert, machten einfache Fehler und brachten so die Hausherren wieder ins Spiel. Im Match wechselten jetzt einfache Fehler mit spektakulären Ballwechseln – mit Vorteilen für die Hausherren. Die Grenzauer sicherten sich die Sätze drei und vier knapp mit jeweils 11:9 Punkten. Im entscheidenden fünften Durchgang hatten Brodd und Salifou nichts mehr zu melden. Sie verloren mit 6:11, damit war auch die knappe Auswärtsniederlage besiegelt. Die Neu-Ulmer haderten mit einem ärgerlichen und unnötigen Ergebnis, wohingegen die Grenzauer zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg feierten.

„Nach dem klaren Sieg im Einzel hätte ich gerne auch im Doppel eine so gute Leistung gezeigt. Doch das ist mir leider nicht gelungen“, ärgerte sich Abdel-Kader Salifou. Auch Viktor Brodd war mit seiner Leistung nicht zufrieden: „Ich habe mich gefreut, im Team zu sein. Schade, dass ich keinen Sieg liefern konnte.“ Auch Team-Manager Nadine Berti äußerte sich enttäuscht. „Die Niederlage ist sehr ärgerlich, weil wir beim 2:1 den Sieg in der Hand hatten und dann auch das Doppel nach einer souveränen 2:0-Satzführung noch verloren haben.“ (az)

