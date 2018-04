vor 26 Min.

Spatzen verlieren gegen die TuS Koblenz Lokalsport

Wegen Unkonzentriertheiten verliert der SSV Ulm Fußball zuhause gegen Koblenz. Die Englischen Wochen haben Spuren hinterlassen.

Von Gideon Ötinger

Der SSV Ulm 1846 hat am Samstag gegen die TuS Koblenz zuhause mit 1:4 (0:0) verloren. Das Ulmer Tor schoss Thomas Rathgeber (89.), für Koblenz trafen Dino Bajric (58.), Marco Koch (82.), Dimitrios Popovits (88.) und Dejan Bozic (91.). Ulm merkte man die hohe Belastung der vergangenen Wochen an.

Dass die Spatzen das Spiel trotzdem mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angingen, obwohl es für sie in der Liga um nichts mehr geht, zeigte zumindest ein Blick auf die Startaufstellung. Etablierte Stammkräfte standen auf dem Platz, Änderungen im Vergleich zur erfolgreichen Elf der vergangenen Wochen gab es eigentlich nur im Mittelfeld. Luca Graciotti griff über die linke Seite an und im Zentrum gesellte sich überraschend zunächst Tim Göhlert zu Luigi Campagna. Sonst spielte Göhlert in seinen seltenen Einsätzen dieser Saison als zentraler Verteidiger. Im Verlauf des Spiels wechselte er wieder auf die Position zurück. Er und seine Mitspieler erlebten eine erste Halbzeit, die arm an sportlichen Höhepunkten war. Ulm brauchte etwas, ehe es im Spiel war, Koblenz spielte auf Ballbesitz, blieb aber harmlos. In der 7. Minute wurde der SSV zum ersten Mal gefährlich. Marcel Schmidts kam über die rechte Außenbahn frei in den Strafraum und hatte mit seinem Schuss schon Torwart Dieter Paucken überwunden. Trotzdem schaffte es die Gäste-Abwehr, den Ball noch vor der Torlinie zu klären.

Die Phase nach der Chance war die stärkste der Spatzen. Die erhöhten den Druck und kamen zu der bis dahin dicksten Chance durch David Kammerbauer. Nach einem Freistoß vom rechten Strafraumrand sprang ihm der Ball etwas über zwanzig Meter vor dem Tor vor die Füße. Sein Distanzschuss traf allerdings nur den Pfosten. Torwart Paucken war schon geschlagen. Im Anschluss waren die Ulmer nur noch punktuell gefährlich, von Koblenz kam weiter wenig. Thomas Rathgeber vergab eine Chance in der 29. Minute und Alper Bagceci vergab zwei Minuten später eine gute Gelegenheit nach einem stark herausgespielten Konter. Doch anstatt es selbst zu versuchen, wollte er lieber Rathgeber den Ball ablegen. Das konnten die Koblenzer jedoch verhindern. Bis zur Halbzeitpause fiel die Partie nur noch durch viele Verletzungspausen auf. Am schlimmsten erwischte es Ardian Morina, der nach einem Zusammenprall mit dem Koblenzer Torwart mit starken Schmerzen behandelt und anschließend auf einer Trage vom Feld gebracht werden musste. Für ihn kam David Braig.

In Durchgang zwei ging es zunächst so weiter, immer wieder lag ein Spieler auf dem Boden. Immerhin gab es in der 58. Minute einen Treffer zu sehen – wenn auch auf für Koblenz. Die Ulmer Abwehr war unaufmerksam und ließ Dino Bajric gewähren, der Torwart Holger Betz bezwang. Für die Rheinland-Pfälzer, die noch im Abstiegskampf stecken, war es ein wichtiger Treffer, das merkte man dem Jubel auf der Gäste-Bank an. Mit drei Punkten konnte die TuS an den Stuttgarter Kickers vorbeiziehen und damit die direkten Abstiegsplätze verlassen. Die Ulmer weckte der Gegentreffer aber nicht auf. Viele Aktionen nach vorne blieben zu harmlos und wurden häufig abgefangen. Zündende Ideen fehlten ebenfalls.

Ulmer Fußballern fehlt die Konzentration

Auffällig war weiter die erstaunlich harte Gangart der Partie mit insgesamt neun Gelben Karten, aber Höhepunkte blieben weiter aus. Erst in der 82. Minute änderte sich das kurzzeitig. Da traf der Ex-Ulmer Marco Koch zum 2:0 seiner Koblenzer und leitete damit eine durchaus interessante Schlussphase ein. Das 3:0 fiel sechs Minuten später durch Dimitrios Popovits, weil die Spatzen hinten offen waren. Nur eine Minute später traf Thomas Rathgeber per Kopf zum 1:3 und wiederum nur eine Zeigerumdrehung später traf Dejan Bozic mit einem Lupfer zum 4:1 der Rheinland-Pfälzer. Den hätte Torwart Holger Betz aber durchaus halten können. Es war der Schlusspunkt einer mäßig unterhaltsamen Partie.

SSV Ulm 1846 Fußball: Betz – Schmidts, Krebs (63. Bradara), Schindele, Kammerbauer – Campagna, Göhlert, Bagceci (43. Sauter), Graciotti – Morina (43. Braig), Rathgeber.

