Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Steinbach findet statt

3:0 gewannen die Ulmer Spatzen am vergangenen Wochenende gegen die TSG Balingen. Es war eine starke und dominante Leistung. Eine solche will der SSV nun auch mal auswärts zeigen – am Samstag beim TSV Steinbach Haiger.

Plus Die Ulmer Spatzen stehen vor zwei Partien gegen schwierige Gegner. Zumindest die am Samstag gegen Steinbach Haiger wird stattfinden.

Von Gideon Ötinger

Während im Amateurfußball des Bezirks Donau/Iller ab sofort weder gespielt, noch trainiert werden darf, war die Lage in der Regionalliga Südwest am Donnerstag noch ungeklärt. Für den Abend hatte die Betreibergesellschaft der Liga eine Runde geplant, in der es darum gehen sollte, ob die Liga ebenfalls ihren Spielbetrieb unterbricht oder nicht. Das Ergebnis: Die Partien am Wochenende sollen stattfinden, wie es weitergeht sollen die vier Bundesländer entscheiden, in denen die Teams der Liga beheimatet sind, wie das Portal Regio-SW meldete. Für die Ulmer Spatzen bedeutet das, dass ihre Partie beim TSV Steinbach Haiger am Samstag (14 Uhr) stattfinden wird.

Eigentlich gilt die Regionalliga mit ihren fünf Staffeln in Deutschland als Amateurliga, faktisch trifft das aber nicht auf alle Mannschaften zu. Wie der SSV Ulm 1846 Fußball haben einige Teams ihre Strukturen professionalisiert, viele Fußballer verdienen mit dem Sport ihren Lebensunterhalt. Das macht die Bewertung der Lage in den vierten Ligen schwierig. Im Frühjahr wurde mit der Regionalliga auch schon als Amateurliga verfahren, damals wurde wochenlang nicht gespielt und nicht trainiert. Sollte auch für die Spatzen und die anderen 21 Teams der Südwest-Staffel eine Unterbrechung der Saison kommen, werde es schwierig, in diesem Jahr nochmals Fußball zu spielen, sagte Ulms Trainer Holger Bachthaler auf einer Pressekonferenz am Donnerstagmittag. Anfang Dezember ist die Witterung eine andere, außerdem bräuchte die Mannschaft nach der neuerlichen Zwangspause etwas Zeit, um sich wieder auf Fußballspiele vorzubereiten. Dass stattdessen die Winterpause vorgezogen wird, gilt als wahrscheinliches Szenario. Doch noch stehen Entscheidungen dazu aus. „Unser Fokus liegt auf dem Samstagsspiel“, erklärte Bachthaler deshalb.

Und da wartet auf die Spatzen mit dem TSV Steinbach Haiger eine Mannschaft, die lange aufgrund ihrer konstanten Leistungen auf Platz eins der Tabelle stand, vor zwei Spieltagen aber vom Konkurrenten SC Freiburg II mit 4:2 besiegt und in der Rangliste überholt worden war. Gegen Freiburg II würden die Ulmer am kommenden Mittwoch antreten, wenn der Spielbetrieb bis dahin nicht unterbrochen wird. Zwei schwierige Gegner also, die da auf die Spatzen zukommen. Es birgt die Chance, in der Tabelle Boden auf die oberen Plätze gut zu machen, wobei es Holger Bachthaler darum gar nicht primär geht: „Wir sind nicht in der Situation, dass wir auf die Tabelle schauen und wollen nicht gewinnen, um den Abstand nach oben zu verkürzen.“ Viel mehr gehe es ihm und der sportlichen Führung darum, dass sich das Team entwickelt. „Nicht umsonst haben wir uns einen Drei-Jahres-Plan gegeben.“ Holger Bachthaler reagierte damit auf Kritiker von außen, die die Spatzen am liebsten schon nach dem Ende dieser Saison in der 3. Liga sehen wollen. „Der Verein hat dazu ein klares Statement gegeben“, sagte er.

Bachthaler äußerte sich auch zu der Frage, ob das Spiel der Spatzen zu berechenbar sei, die auch medial nach enttäuschenden Auswärtsauftritten in Großaspach oder Hoffenheim thematisiert worden war. „Das hatte nichts mit der Grundordnung zu tun. Wir hatten in allen Spielen die größere Zahl an Torschüssen, haben aber zu viele Chancen vergeben.“ Auch die Defensivleistung sei in Ordnung gewesen. Zehn Gegentore haben die Spatzen bislang in dieser Saison kassiert und damit so viele wie Steinbach. Nur Offenbach hat weniger zugelassen. An der Chancenverwertung müssten er und sein Team arbeiten, sagte Bachthaler. Fehler oder Versäumnisse sieht er in individuellen Situationen. „Am Samstag sind wir alle in der Pflicht und alle gefordert.“ Dass es die Spatzen können, haben sie in dieser Saison schon einige Mal gezeigt, zuletzt am Samstag beim 3:0-Sieg gegen Balingen. Eine solche Leistung wollen die Ulmer jetzt auch mal auswärts zeigen, „den ein oder anderen Auswärtstrip ins rechte Licht rücken“, möchte Holger Bachthaler. Auf fremdem Platz hat der SSV in der aktuellen Saison noch nicht gewonnen. Steinbach wäre ein guter Ort, um das zu ändern.

Personal: Außer Ardian Morina und Niclas Heimann sind alle Spatzen fit, hinter Tobias Rühle stand am Donnerstag noch ein kleines Fragezeichen.

