Spielbetrieb im Fußballbezirk Donau/Iller wegen Corona sofort unterbrochen

Der Württembergische Fußballverband wartet nicht bis Montag, um wegen Corona seinen Spielbetrieb auszusetzen. Mit sofortiger Wirkung soll der Ball ruhen.

Von Gideon Ötinger

Dass der Amateursportbetrieb im Land ab kommenden Montag bis Ende November ruhen wird, war seit der Corona-Konferenz der Bundesregierung am Mittwoch schon klar. Am Wochenende hätte es demnach noch Sportveranstaltungen geben dürfen. Nun ist der Württembergische Fußballverband (WFV) dem allerdings zuvorgekommen und hat am Donnerstag seinen Spiel- und Trainingsbetrieb mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Das betrifft auch den Fußballbezirk Donau/Iller. Das betrifft den Ligabetrieb sowie Freundschafts- und Pokalspiele.

In einer Mitteilung schreibt der WFV: "Die Entscheidung erfolgt bewusst bereits vor der rechtlichen Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse und aufgrund der sehr eindringlichen Appelle der Bundes- und Landesregierung. Dieser Aufforderung leistet der Amateurfußball in Wahrnehmung seiner gesellschaftlichen Verantwortung selbstverständlich Folge." Zwar sei das Infektionsrisiko im Fußball während eines Spiels oder während des Trainings nachweislich sehr gering, "Risiken bestehen aber beim Zusammentreffen in Umkleidekabinen, in Duschräumen, bei der Bildung von Fahrgemeinschaften und auch dann, wenn sich Zuschauer nicht an Hygienevorgaben halten."

WFV setzt Spielbetrieb im Fußball vorerst ab

Die Vorgabe gilt von der Oberliga abwärts, das heißt, dass es bis mindestens Ende November keinen Fußball mit Teams aus dem Bezirk Donau/Iller in der Verbandsliga, Landesliga, Bezirksliga und in den Kreisligen geben wird. Die Regelung betrifft alle Mannschaften, von den Männern über die Frauen bis in die Jugend. Die Regionalliga Südwest ist bislang noch nicht abgesetzt. Eine Entscheidung dazu soll ebenfalls am Donnerstag getroffen werden. Fraglich ist auch, wann es wieder Fußball geben wird: "Ob der Spielbetrieb im Kalenderjahr 2020 wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit offen und hängt von den weiteren Entwicklungen ab.", schreibt der WFV.

