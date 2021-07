Kegler Timo Hehl: Aus der Champions League zu Alle Neune Thal

Plus Timo Hehl verstärkt künftig die Sportkegler von Alle Neune Thal. Er ist international erfahren, seine Schwester hat aber einen Titel, der ihm noch fehlt.

Es gibt diese Klischees, auf die ein Kegler natürlich angesprochen wird: Stattlicher Bierbauch, gehopfte Kaltschale auf dem Beistelltisch, der Anlauf eher ein gequältes Angehen. Timo Hehl räumt damit auf.