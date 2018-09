vor 18 Min.

Sporttotal TV: Die Sportschau der Amateure Lokalsport

Mit einer automatischen Kamera will ein Unternehmen Vereine unterer Klassen ausstatten und ihre Spiele übertragen. Zwei hiesige Klubs sind dabei. Doch es gibt Bedenken.

Von Gideon Ötinger

Bei allem Meckerns über die böse Kommerzialisierung im Fußball – sie hat auch ihre guten Seiten. Nämlich dann, wenn es darum geht, Spielübertragungen live an die Frau oder den Mann zu bringen. Zwar in der Regel mit nicht gerade niedrigen Abokosten verbunden, können Fans dennoch nahezu von überall Fußball gucken. Was lange Zeit Zuschauer der großen Ligen vorbehalten war, geht seit vergangenem Jahr nun auch bei vielen kleineren Vereinen.

Das Unternehmen Sporttotal hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spiele von Amateurmannschaften live übers Internet zu übertragen. Von den Regionalligen abwärts bis in die niedrigsten Spielklassen – so lautet das Ziel der Kölner Firma. „Wir wollen im Bereich Amateursport Marktführer werden“, erklärt Alexander Neyer. „National und international.“ Neyer ist in dem Unternehmen als Manager für das digitale Marketing angestellt und kümmert sich um das Portal „Sporttotal TV“, auf dem die Spiele übertragen werden. Neu ist die Idee nicht. Auch das Fußballportal Fupa.net überträgt einige Spiele der unteren Spielklassen.

Der Clou hinter Sporttotal ist die Technik, die das Livestreaming ermöglicht. Vereine, die ihre Spiele übertragen lassen wollen, lassen sich vom Unternehmen gratis eine Kamera unters Stadiondach oder an einen Masten bauen, die das Geschehen auf dem Platz vollautomatisch aufzeichnet. „Die Kamera folgt dem Ball automatisch und ist auf das Schwarmverhalten programmiert“, sagt Neyer. Soll heißen: Registriert die Kamera, dass sich viele Spieler auf einen Punkt zubewegen, geht sie davon aus, dass dort der Ball ist und schwenkt hin. Ein ausgeklügeltes Gerät, das eigentlich aus der Überwachungstechnik stammt und in Israel entwickelt wurde. Völlig fehlerfrei funktioniert die Technik aber nicht. Vereine berichten davon, dass es passieren kann, dass die Kamera den Ball aus den Augen verliert.

Sporttotal: 180-Grad-Kamera folgt dem Ball automatisch

Komplett gratis ist das Ganze für die Vereine aber natürlich nicht, doch wie wenig sie bezahlen müssen, überrascht. Die Kamera kostet mehrere Tausend Euro, inklusive Aufbau wird es etwas mehr. Die Klubs wiederum müssen monatlich nur 9,90 Euro zahlen, um mit dabei zu sein. „Das ist ein symbolischer Preis“, sagt Neyer. Ein zu hoher Betrag könnte Vereine abschrecken und den Wachstumsplänen des Unternehmens einen Strich durch die Rechnung machen. Vereine unterschreiben einen Dreijahres-Vertrag bei der Kölner Firma, die das Geld durch Werbeeinnahmen wieder einholt. Außerdem hat Sporttotal einige zahlungskräftige Sponsoren wie die Deutsche Post und allen voran den Deutschen Fußballbund in der Hinterhand. Der DFB und Sporttotal haben sich vertraglich zehn Jahre lang gebunden.

Für die Vereine soll alles möglichst einfach gehalten werden. Sie brauchen in ihren Stadien lediglich einen Strom- und einen Internetanschluss. Gesteuert werden die Systeme von Köln aus. „Wir müssen nur ein Mal beim Aufbau vor Ort sein“, erklärt Alexander Neyer.

Eine fremde Kamera unter dem Stadiondach zu haben, die auch noch von einer anderen Stadt gesteuert werden kann – das ruft mancherorts heftige Kopfschmerzen in Sachen Datenschutz hervor. Kompliziert wird es dann, wenn neben dem Spielfeld Gastronomiebetriebe oder ähnliches liegen, die während einer Übertragung gesehen werden können und nichts mit dem Fußballspiel zu tun haben. Es müsse immer der Einzelfall geprüft werden, erklärt Neyer. Generell spiele der Datenschutz eine große Rolle und das Unternehmen sei mit den Kommunen im Austausch. Neyer versichert, dass die Kamera 15 Minuten vor dem Anpfiff an- und 15 Minuten nach dem Spiel wieder ausgeschalten werde. Bedenken gebe es zwar regelmäßig, aber letztlich überwiege das Interesse der Vereine.

Ende Juli hatten schon um die 300 deutschen Klubs eine automatische Kamera im Stadion hängen. 35 deutsche Ligen sind laut Alexander Neyer nahezu komplett verkabelt. Besonders der Nordosten Deutschlands sei schon gut ausgestattet, aber andere Landesverbände zögen nach. So hat zum Beispiel der Bayerische Fußballverband aufgerüstet und ist schon dabei, Bezirksligisten auszustatten. Die Teilnahme ist für jeden Verein aber freiwillig. Bei den ganz niedrigen Spielklassen könnte es noch länger dauern.

220.000 Zuschauer bei Regionalliga-Spiel

Aus der Region um Neu-Ulm sind die beiden Landesligisten FV Illertissen II und der SV Egg dabei. Sie loben vor allem die Möglichkeiten für die Trainer, die sich ganz einfach Bildmaterial vom kommenden Gegner besorgen können. Das findet auch Manfred Merkle gut, Leiter des Fußballbezirks Donau/Iller. Trotzdem ist er in Sachen Sporttotal im Zweispalt. „Auf Bezirksebene sehe ich dahinter keinen großen Sinn“, sagt er. „Wir laufen Gefahr, dass dann gar niemand mehr ins Stadion kommt.“ Sinnvoll könne es in höheren Spielklassen sein, wo die Anfahrtswege zu Auswärtsspielen länger sind. Dann könnten Fans von zuhause aus zuschauen und müssten nicht die Anreise auf sich nehmen. Bei der Übertragung können Vereine live aus dem Spiel heraus per App Szenen über das Internet teilen und später eigene kleine Videos mit Höhepunkten der Partie schneiden. Die Zuschauer wiederum können selber Regisseur spielen und steuern, was sie sehen.

Doch tut das überhaupt jemand? „Generell haben wir gute Zahlen“, sagt Alexander Neyer. Der Zuschauerschnitt pro Begegnung liege bei etwa 12000. Allerdings ziehen vor allem die Regionalligen die Zuschauer an. Die Staffeln Nord und West werden schon auf Sporttotal TV übertragen, die Südwest- und Bayernstaffeln lassen noch auf sich warten. Den bisherigen Zuschauerrekord hat es in einem Spiel der Regionalliga West zwischen dem Bonner SC und Borussia Dortmund II gegeben. 220000 Menschen klickten auf der Internetseite auf die Partie.

Zahlen, von denen Landes- oder Bezirksligisten nur träumen können, von Kreisligisten ganz zu schweigen. Das glaubt auch Manfred Merkle. „Ich bin skeptisch. Für uns hier halte ich den Einsatz noch für verfrüht.“

Themen Folgen