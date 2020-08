vor 17 Min.

Sportvorstand Gugelfuß: Bachthaler bleibt Trainer des SSV Ulm

Plus Trotz des anscheinend großen Interesses der SpVgg Unterhaching an Ulms Trainer Holger Bachthaler bleibt der 45-Jährige in Ulm.

Von Gideon Ötinger und Michael Kroha

Holger Bachthaler bleibt allen Spekulationen und Gerüchten um einen Wechsel nach Unterhaching zum Trotz Trainer des Fußball-Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball. Das hat der Sportvorstand Anton Gugelfuß am Donnerstag bestätigt. Zunächst hatte unsere Redaktion über das Interesse Unterhachings am Ulmer Fußballlehrer berichtet.

"Das Thema ist weg, Punkt aus", sagte Anton Gugelfuß unserer Redaktion. Er sei ohnehin erstaunt gewesen, welchen Wirbel die Gerüchte verursacht hätten erklärte er. Er und Bachthaler hätten sich zusammengesetzt und gemeinsam die Entscheidung getroffen, den SSV Ulm 1846 Fußball gemeinsam in die 3. Liga zu führen. Einen entsprechenden Plan hatte der Vorstand der Ulmer am vergangenen Freitag zusammen mit Stadionplänen bekannt gegeben. Bachthaler hat in Ulm einen Vertrag bis 2021, gleichbedeutend mit einer Vertragsverlängerung beim SSV ist das Bekenntnis zum Verein aber nicht.

Holger Bachthaler sagt SpVgg Unterhaching offenbar ab

In Unterhaching war Bachthaler angeblich Favorit für den frei gewordenen Trainerposten des Drittligisten, wie die Bild berichtete. Das deckt sich mit den Recherchen unserer Redaktion, wonach Unterhaching großes Interesse an Bachthaler hatte. Die Hachinger stecken derzeit in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 3. Liga, allerdings ohne Cheftrainer. Nach einem enttäuschenden Re-Start nach der Corona-Pause wurde der Trainer Claus Schromm von seinem Amt entlassen, im Anschluss aber als Sportdirektor installiert. Er hilft jetzt direkt mit, einen Nachfolger für den Trainerposten seiner Mannschaft zu finden.

Der SSV Ulm hat am Mittwochabend das WFV-Pokalderby gegen die SSG Ulm gewonnen und steht damit in der zweiten Runde der neuen Pokalsaison. Am 22. August wartet zudem das Finale in der alten Runde. Gegner im Stuttgarter Stadion auf der Waldau wird die TSG Balingen sein.

Lesen Sie auch:

Themen folgen