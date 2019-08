vor 37 Min.

Springfestival lockt Tausende Zuschauer nach Illertissen

Ein Abwurf brachte den Illertisser Reiter Edwin Schmuck beim abschließenden S***-Springen beim Springfestival in Illertissen um die Teilnahme am Stechen. Mit „Fitzgeraldos“, hier im Bild an einem der anspruchvollsten Sprünge der Prüfung, einer Triplebarre, belegte er in dem hochkarätigen Teilnehmerfeld Platz zehn.

Platz eins des Höhepunktes des Illertisser Springfestivals, dem S***-Springen, wird im Stechen vergeben – Lokalmatador Edwin Schmuck ist da aber nicht dabei.

Von Wilhelm Schmid

Wolfgang Puschak, der amtierende Bayern-Champion aus Bonstetten bei Augsburg, ist der souveräne Sieger des S***-Springens, das als 25. Wettbewerb des Springfestivals im Reitsportzentrum Illertissen zum krönenden Abschluss wurde.

Mehrere Tausend Zuschauer hatten sich, auf das Wochenende verteilt, in der Anlage an der Obenhauser Straße eingefunden, und sie bekamen in allen Klassen, vom Kids Cup über diverse Prüfungen für Junge Reiter, Junioren und natürlich bis hin zu den hochklassigen Wertungsprüfungen für die süddeutsche Spitzenklasse, stets hochkarätigen Sport geboten. Nach den Ehrungen zu den Schwäbischen Meisterschaften traten am Sonntagnachmittag 23 Startpaare zum S***-Springen an, wobei darunter ein Reiter aus Belgien und mit dem für einen württembergischen Verein startenden Mohamad Mogheeth Alshebab ein aus Syrien stammender Reiter waren. Ebenfalls eine weite Anreise hatte Gina Sophia Giordani aus dem Oberbergischen Land hinter sich, und sie gehörte gleich zu den vier Aktiven, die den anspruchsvollen, aber fairen Parcours fehlerfrei meisterten. Zuvor schon hatte Wolfgang Puschak als sechster Starter mit seinem Pferd „Edgar“ eine Nullrunde mit 67,10 Sekunden hingelegt, die nur noch vom letzten Reiter des ersten Umlaufs, Alexander von Ungern-Sternberg (Neuravensburg) mit 66,56 Sekunden unterboten wurde. Außerdem waren Maximilian Ziegler –Vereinskamerad von Wolfgang Puschak aus dem RFV Augsburg-West – mit 69,76 und Gina Sophia Giordani mit 70,60 Sekunden fehlerfrei geblieben.

Das Pferd "Fitzgeraldos" patzt beim Springfestival in Illertissen

Lokalmatador Edwin Schmuck hatte mit „Fitzgeraldos“ einen Abwurf zu verzeichnen, und mit „Aclatron“ lief es diesmal nicht ganz rund, denn hier waren seine drei Sprungfehler allseits bedauert worden. Nun ging es für die Null-Fehler-Paare ins Stechen. Wolfgang Puschak musste die Entscheidungsrunde eröffnen und jagte mit „Edgar“ in 39,75 Sekunden fehlerfrei unter großem Jubel des Publikums über den Stechparcours. Gina Sophia Giordanis „My Love 15“ war im Stechen offensichtlich überfordert, sodass die Reiterin ihr Pferd nach einer Verweigerung fairerweise aus dem Rennen nahm. Maximilian Ziegler setzte mit „Charlie Z“ alles auf eine Karte und stellte mit 38,47 Sekunden die Bestzeit des Stechens auf, hatte aber mit zwei Abwürfen keine Chance mehr auf den Gesamtsieg. Wiederum als letzter Starter setzte Alexander von Ungern-Sternberg nach einem Springfehler mit „Quintus“ auf Sicherheit und kam dann mit 42,24 Sekunden auf den zweiten Platz. So wurde Wolfgang Puschak als einziger zweimal fehlerfrei gebliebener Reiter zum Sieger des „Großen Preises von Illertissen“ ausgerufen. Er bekam neben Ehren- und Geldpreis sowie der goldenen Schleife auch noch den Preis für den siebten Platz. Diesen hatte er mit „Number One“ erreicht, das als einziges Pferd des gesamten Wettbewerbs ausgerechnet am Wassergraben patzte.

Dennoch war Wolfgang Puschak natürlich hoch erfreut, und er versicherte im Interview nach der Siegerehrung, dass er gerne alljährlich in Illertissen antrete und im kommenden Jahr seinen Titel verteidigen wolle. Armin Zeller vom veranstaltenden Reitsportzentrum war wie sein Vater Walter Zeller mit der gesamten Veranstaltung hoch zufrieden, die wieder einmal gezeigt hatte, dass Illertissen im Reitsport einen großen Namen hat.

