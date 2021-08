In Illertissen sind Reiter und Pferde glücklich

Plus Trotz schwieriger Bedingungen geht das Programm des Springturniers in Illertissen wie geplant über die Bühne. Zwischendurch musste der Platz sogar gewässert werden

Springreiten in nahezu allen Leistungsklassen, vom A- bis zum S***-Wettbewerb, gab es vier Tage lang auf der Turnieranlage des Reitsportzentrums Illertissen an der Obenhauser Straße zu erleben. 23 Prüfungen standen auf dem Programm, und sie gingen trotz des äußerst wechselhaften Wetters alle planmäßig über die Bühne, denn der Platz verfügt über einen der besten Beläge, die es gibt: Über einer Drainageschicht liegt mit Textilvlies und Fasern versetzter Quarzsand, wodurch für die Pferde optimale Schonung von Gelenken, Bändern und Knochen gewährleistet ist.