05:39 Uhr

Starke Spieler bei U21-Turnier in Weißenhorn Lokalsport

Um Ranglistenpunkte für den Deutschen Tennis Bund spielen Talente in Weißenhorn. Zwölf Spieler und Spielerinnen aus dem Umland sind mit dabei – und überzeugen.

Von Stefan Kümmritz

Bereits zum neunten Mal fand am Wochenende beim TC Weißenhorn ein Tennisnachwuchsturnier statt, zum achten Mal in Folge gab es eine U21-Konkurrenz und zum ersten Mal gab es ausschließlich diese, während in den Jahren zuvor auch immer Turniere von der U12 bis zur U18 auf der Anlage an der Mozartstraße ausgetragen wurden. Die Sieger waren bei den Männern Alex Solanki vom SSV Ulm und bei den Frauen Laura Isabel Putz vom TC Aschheim.

Eigentlich hätte das Turnier bereits am Donnerstag beginnen sollen, aber wie die beim TC Weißenhorn für die Pressearbeit zuständige Petra Hörz erklärte, sei bei den Männern wie im Vorjahr nur ein 32er- statt des ursprünglich ins Auge gefassten 64er-Feldes zustande gekommen. Dieses sei allerdings auf die höchste Klasse hochgestuft worden, sodass es schon von vorneherein ein sehr gutes Niveau hatte. Es ging ja schließlich um Ranglistenpunkte des Deutschen Tennis Bundes. Die Teilnehmer – bei den Frauen war das 16er-Feld recht dünn besetzt, sodass mehrere Spielerinnen kampflos in die zweite Runde vorrückten – kamen aus ganz Süddeutschland. Artur Ivanenko (Dahlemer Tennisklub) und Joshua Kugel (TC Grün-Weiß Nikolassee) gehören sogar Berliner Vereinen an. Sie kamen von einem Turnier in München und haben den Umweg über Ulm Richtung Heimat gerne auf sich genommen.

U21-Tennis-Turnier in Weißenhorn

„Immerhin gehörten bei den Männern zehn Spieler der Leistungsklasse eins an, das sind so viele wie noch nie bei uns, und bei den Damen sieben“, unterstrich Turnierdirektorin Christa Schneele die Qualität der Veranstaltung.

Beachtlich war auch, dass einige der Spieler, die in Weißenhorn gestartet sind, erst 14, 15 oder 16 Jahre alt waren. „In der U21 darf man ab 13 Jahren antreten“, erklärte Petra Hörz den Sachverhalt. Und die jungen Spieler hielten ordentlich mit. Da Vorjahressieger Alex Solanki vom SSV Ulm 1846 „nur“ an drei gesetzt war, konnte es nicht zum Vorjahresfinale kommen. Solankis Endspielgegner von 2017, der aus Senden stammende und für GW Luitpoldpark München spielende Henry Zick war dieses Jahr die Nummer eins der Setzliste und somit wie Solanki in der oberen Hälfte des Tableaus.

Aus Vereinen der Region waren insgesamt zehn Spieler und zwei Spielerinnen am Start, wobei die an zwei gesetzte Sara Yigin (TC Schießgraben Augsburg) eigentlich aus Pfuhl stammt. Sie kam bis ins Halbfinale, während Rupkatha Mukherjee (SSV Ulm) im Viertelfinale und Sandra Vogel (TC Weißenhorn) im Achtelfinale ausschieden.

Die regionalen Sportler schlugen sich im Großen und Ganzen ganz ordentlich, auch wenn der bravourös kämpfende Oskar Knoll (SC Vöhringen) dem deutlich höher eingestuften Artur Ivanenko gleich zu Beginn unterlag und der durch Krankheit geschwächte Maximilian Metzler (Neu-Ulmer TK Blau-Weiß) gegen den normalerweise ziemlich gleich starken Kanav Kashyap (SSV Ulm 1846, kam bis ins Achtelfinale) den Kürzeren zog. Vom TC Weißenhorn kam Tejas Kapoor bis ins Viertelfinale, unterlag in dem aber Alex Solanki.

