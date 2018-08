Starkes Tennis aus der Region

vor 48 Min.

Klares Bild bei der Stadtmeisterschaft

Bei den offenen Tennis-Stadtmeisterschaften Ulm/Neu-Ulm sind zehn von zwölf Titeln in der Region geblieben. Sehr erfolgreich war die Tennisabteilung des SSV Ulm 1846 mit drei Titeln. Zwei holten die Teilnehmer der TA VfB Ulm und des TK Ulm, je ein Titel ging zur TA RSV Ermingen, zum TC Langenau, TSC Renningen, TC Riemerling und zum TC Heidenheim. Lediglich in den Klassen Damen A und Herren B haben Spieler anderer Regionen gewonnen.

Bei den Herren A gewann Oskar Henning vom TC Heidenheim. Der 16-Jährige gewann sein Finale gegen Robin Geus vom TK Ulm mit 6:2 und 6:2. Den Sieg in der Klasse Herren C konnte sich der erst 13-jährige Julius Ohlhauser vom SSV Ulm sichern. In seinem ersten Turnier in der Männerklasse bezwang er Emilio Spies von der TSG Söflingen mit 6:2 und 6:2. Günther Storz (TC Langenau) gewann das Turnier in der Klasse Herren 60.

Besonders die Ulmer Nachwuchsspieler überzeugten bei der Meisterschaft. Bis auf die U8 der Jungen konnten Spieler der Donaustadt alle Juniorenklassen für sich entscheiden. Bei den U8-Mädchen gewann Lea Riemann, bei den U12 Thea Back (beide TK Ulm) und bei den U14 Clara Schied (SSV Ulm).

Die U10 der Jungen gewann Niels Heigele (SSV Ulm) und bei den U12 holte sich Nick Adler (VfB Ulm) den Sieg). (az)

