vor 32 Min.

Startschwierigkeiten beim SV Tiefenbach - Türkspor Neu-Ulm weiter obenauf

Ein Bein angewinkelt, eins gestreckt: Das Spiel zwischen dem SV Tiefenbach (in Rot) und Türkgücü Ulm wirkt nur in dieser Szene ausgeglichen. Trotzdem geht es 1:1-Unentschieden aus.

Der Restrundenauftakt der Tiefenbacher gegen Türkgücü Ulm läuft holprig. So lief der Restrunden-Auftakt der Bezirksliga Donau/Iller.

Von Michael Schuster

Der SV Tiefenbach ist am Sonntag nach der langen Winterpause eher verhalten aus den Startlöchern gekommen. Im Heimspiel gegen den SC Türkgücü Ulm kam der Bezirksligist nur zu einem glücklichen 1:1.

Nach Fußballspielen bemühen Trainer gerne mal Konjunktive. Gestern war Türkgücü-Trainer Robert Ehrenthaler in der Situation, sich in ein Hätte, Wenn und Aber zu flüchten. Schlussendlich war es seine Mannschaft, die beim Auftritt in Tiefenbach Punkte liegen gelassen hatte. „Wir hatten die besseren Chancen. Hätten wir die gemacht…“, gab er zu Protokoll. Sein Gegenüber, Tiefenbachs Christoph Schregle, wollte hingegen wenig hadern. Er war sich darüber im Klaren, dass der Punktgewinn ziemlich glücklich zustande gekommen war. „ Gegentor nervt mich schon ziemlich.“ Seine Truppe hatte in der 50. Minute nach einem Einwurf in den Strafraum ganz alt ausgesehen. Filippo Moscatello leitete den Ball von der Torauslinie mehr oder weniger unbehelligt zur Mitte weiter, wo Carlos Geric ohne große Mühe aus elf Metern traf. Doch es hätte noch schlimmer kommen können: In der 71. Minute setzte Anil Dikmen seinen Schuss nach einem Konter an den Pfosten der Hausherren.

Tiefenbach und Türkgücü Ulm trennen sich 1:1-Unentschieden

Doch schon im ersten Durchgang fand Tiefenbach nie zu seinem Rhythmus und hatte Glück, dass zunächst Moscatello am starken Manuel Böck im Kasten des SVT scheiterte und danach Dominik Strobel auf der Linie den Nachschuss von Geric entschärfen konnte (32.). Erst in der Schlussphase der Partie kam Tiefenbach auf. Gefahrenmomente blieben aber aus – bis der ansonsten gute Schiedsrichter Christian Bischoff aus Äpfingen mit einer klaren Fehlentscheidung Hilfestellung leistete. Anil Dikmen schob zwar Elias Wekemann unstrittig bei dessen Kopfballversuch aus dem Weg, doch Wekemann befand sich in klarer Abseitsstellung (77.). Der Unparteiische entschied dennoch auf Strafstoß und Wekemann verwandelte zum Ausgleich. Doch auch für Türkgücü, das in der Nachspielzeit noch auf Geric nach der Gelb-Roten Karte verzichten musste, hätte es schlimmer kommen können. Manuel Moro scheiterte in der 87. Minute mit einem Freistoßkracher am Außenpfosten.

Trainerstimmen zur Partie des SV Tiefenbach gegen Türkgücü Ulm

Christoph Schregle (Tiefenbach): „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, sonst eher nicht. Die Hektik in der Schlussphase war komplett überflüssig.“

Robert Ehrenthaller (Türkgücü): „Der Elfmeter war eine spielentscheidende Situation. Ansonsten lasse ich das unkommentiert. Meine Mannschaft hat heute vieles gut gemacht.“

Die Stenos zum 18. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller

Zum Auftakt des zweiten Teils der Bezirksliga-Saison setzte Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm gleich wieder ein Ausrufezeichen: Der Topfavorit fegte die SF Dornstadt glatt mit 6:0 vom Feld. Im Kampf um den Relegationsplatz musste der SV Thalfingen einen Dämpfer verdauen. Die Truppe um Coach Laurino Di Nobile unterlag dem Konkurrenten von SSG Ulm 99 mit 1:4. Bei jetzt zehn Punkten Rückstand der Thalfinger werden sich im Kampf um die Aufstiegszusatzschicht wohl die SSG und der SV Tiefenbach duellieren.

FC Blaubeuren – TSV Erbach 3:2 (2:0): Erbach spielte im Grunde nicht schlecht, leistete sich aber wieder zu viele individuelle Fehler und wurde von Blaubeuren dafür abgewatscht. Daniel Fernandes (14.) und Nicu Boldea (43., 74.) profitierten von groben Schnitzern. Erbach machte die Partie durch Manuel Freudenreich (88.) und Tim Maier (90.) fast noch mal spannend.

SV Jungingen – FC Burlafingen 4:2 (3:2): Marcin Czerwinski brachte die Gäste bei widrigen Bedingungen in Front (7.). Jungingen konnte mit einem Doppelschlag von Florian Uffschlag (10.) und Tim Bärtele (11.) die Partie binnen kürzester Zeit drehen. Uffschlag baute weiter aus (28.), bevor Niklas Barabas wieder verkürzte (41.). Tim Bärtele gelang die Entscheidung (73.).

SV Beuren – TSV Langenau 1:4 (0:1): Beuren kassierte schnell durch Julian Schleich den Rückstand (8.), blieb danach aber ebenbürtig und haderte mit dem Schiri. Langenaus Keeper Julian Rasch soll notgebremst haben, doch ein Pfiff blieb aus. Modou Ceesay (46.) und zweimal Jannik Kräutter (54., 65.) entschieden die Partie. Adnan Agirbas gelang mit seinem Elfer in der 89. Minute noch Kosmetik.

Türkspor Neu-Ulm – SF Dornstadt 6:0 (3:0): Türkspor ließ vom Anpfiff weg keinen Zweifel an der Rollenverteilung aufkommen und traf durch Marc Hämmerle (5.), Cemre Onay (11.), Tolga Apul (44.), Tolga Ciftci (57., 65.) und Engin Karasoy (82.) zum Kantersieg.

SV Thalfingen – SSG Ulm 99 1:4 (1:1): Marc Breithaupt schoss Thalfingen in Front (10.). Jonathan Bölster gelang der Ausgleich (14.). Die sehenswerte Partie blieb lange ausgeglichen, bis Thalfingens Tobias Huber ein Eigentor unterlief (63.) und er sich später (67.) auch noch die Ampelkarte einfing. Steffen Reichl (78.) und Björn Haußer (83.) nutzten Konter zur Entscheidung.

SV Asselfingen – TSV Obenhausen 1:3 (0:2): Asselfingen verschlief die erste Hälfte und lag zur Pause durch die beiden Treffer von Christian Hille (26., 42.) schon mit 0:2 zurück. Gabriel Friedrich markierte den Anschluss zur vermeintlichen Aufholjagd (55.). Klaus Jehle setzte dieser mit seinem direkten Freistoß aber ein jähes Ende (71.).

SC Staig – SV Lonsee 1:2 (0:2): Das stark ersatzgeschwächte Staig verpennte den Start und geriet durch die Treffer von Simon Wörz (3.) und Fritz Wieland (6.) schnell im Rückstand. Lonsee wehrte sich danach und ließ nur den Anschluss von Markus Straub zu (75.). (mis)

Themen Folgen