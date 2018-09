vor 38 Min.

Stefan Kießling gibt Gastspiel in der Kreisliga A1 Donau

Der Ex-Bundesliga-Profi Stefan Kießling hilft dem FV Schelklingen-Hausen in der Kreisliga auf der Alb aus. Es könnte nicht sein einziger Einsatz gewesen sein.

344 Einsätze in der Fußball-Bundesliga, 14 in der zweiten Liga und sechs im Trikot der deutschen Nationalmannschaft hat Stefan Kießling in seinem Lebenslauf stehen – und nun auch eines in der Kreisliga A1 Donau. Der langjährige Bundesliga-Profi von Bayer 04 Leverkusen und des 1. FC Nürnberg feierte am Sonntag sein Debüt für den FV Schelklingen-Hausen im Derby gegen den FC Schelklingen/Alb. Gebracht hat es seinem Team nur wenig, es verlor mit 1:5.

Stefan Kießling spielt in der Kreisliga

„Es war anstrengender als gedacht“, sagte der 34-jährige Ex-Profi. Stefan Kießling spielte im Kreisliga-Derby durch, fast 95 Minuten einschließlich Nachspielzeit stand er auf dem Platz. Zum Abschluss kam der Angreifer nur selten, aber er beschäftigte oft mehrere Verteidiger und versuchte dadurch, seinen Mitspielern Freiräume zu verschaffen. Klar erkennbar war, dass viele Jahre Leistungssport ihre Spuren hinterlassen haben. Seine Karriere hatte er im Sommer vor allem deshalb beendet, weil die Hüfte seit einiger Zeit Probleme bereitet. Eine einmalige Sache soll es aber nicht gewesen sein. „Zwei-, dreimal“ werde er in dieser Saison noch mitspielen, so Kießling.

Zu verdanken ist die Aktion dem ehemaligen Schelklinger Trainer Theo Trajkowski, mit dem Kießling seit seinen Zeiten in Nürnberg eine Freundschaft verbindet und der noch vor Ort wohnt. „Das lief alles über Theo. Ich wurde gefragt, ob ich mal mitspielen würde und es hat geklappt“, erklärt Kießling. (aw)

