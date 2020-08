vor 34 Min.

Stefanie Dauber vom SSV Ulm 1846 wird Deutsche Meisterin im Stabhochsprung

Plus Den Titel bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Braunschweig hat Stefanie Dauber vom SSV Ulm 1846 schon vor dem letzten Sprung sicher. Sie hat ihn aber nicht alleine.

Von Gideon Ötinger

Es fehlten nur ein paar Zentimeter und dann hätte es diese Premiere in der deutschen Leichtathletik gar nicht gegeben. Zum ersten Mal teilen sich zwei Sportlerinnen den Titel der Deutschen Meisterin im Stabhochsprung: Ria Möllers von Bayer Leverkusen – und Stefanie Dauber vom SSV Ulm 1846. Doch Dauber hätte sich den Titel am Samstag alleine schnappen können, wenn da nicht diese paar Zentimeter gewesen wären.

Die Deutsche Meisterschaft in Braunschweig war die Prestige-Veranstaltung des Leichtathletikverbandes DLV, die einerseits den Sportlern signalisieren sollte: es geht wieder was nach der Corona-Pause; und die andererseits nach außen transportieren sollte: der Verband ist in der Lage, ein wirksames Hygienekonzept zu erarbeiten. Die Folge war ein sehr leeres Stadion. Den Enthusiasmus der Athleten bremste das aber keineswegs. Stefanie Dauber war so gut drauf wie Stefanie Dauber nun mal immer gut drauf ist und daran änderte auch die Tatsache nichts, dass sie sich den obersten Platz auf dem Treppchen mit einer Konkurrentin teilen musste. „Geteilte Freude ist doppelte Freude“, sagte sie ins Mikrofon der ARD nach ihrem Titelgewinn. Dass es letztlich ein Zweikampf zwischen der Ulmerin und Ria Möllers wurde, war im Voraus der Meisterschaften nicht unbedingt klar gewesen.

Bei der DM in Braunschweig: Stefanie Dauber und Ria Möllers holen Titel

Als Daubers größere Konkurrentin galt Lisa Ryzih (Ludwigshafen), doch die hatte den ganzen Wettbewerb über Probleme. Die 4,20 Meter überwand sie erst im dritten und damit letzten Versuch, schließlich scheiterte sie an der 4,40-Meter-Hürde. Damit musste sie sich hinter Dauber und Möllers einreihen, die diese Höhe zwar bewältigten, aber auch Probleme hatten. Möllers sprang vor Dauber und sorgte so für den größtmöglichen Spannungsbogen, den die Ulmer Delegation ertragen musste. Alle drei Versuche setzte sie in den Sand und Stefanie Dauber scheiterte zweimal. Das hieß: Es musste der dritte und letzte Sprung entscheiden. Die Meisterschaft war ihr da schon sicher, aber vermutlich wäre es ihr auch nicht unrecht gewesen, auf die doppelte Freude zu verzichten und alleinige Meisterin zu werden.

Ihr Sprung sah dann auch sehr gut aus. Die Höhe passte, die Bewegung über die Latte eigentlich auch und dann touchierte sie im Fallen die Stange doch noch mit dem Oberkörper. Ganz knapp zwar, doch es reichte, um die Latte zu reißen. „Oh nein“, schrie Dauber, als sie auf der Matte lag (was durch die Leere im Stadion gut durch die TV-Mikrofone zu hören war). Es beschäftigte die 33-Jährige aber nicht sonderlich. Sie sprang auf, winkte ins Rund und freute sich. „Ganz habe ich noch gar nicht begriffen, dass ich mich jetzt Deutsche Meisterin nennen darf“, sagte sie hinterher. Bei der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr hatte sie Silber gewonnen. „Es ist eine komische Saison dieses Jahr und umso mehr freue ich mich, nicht nur Silber verteidigt, sondern auch Gold gewonnen zu haben.“

Am Sonntagnachmittag starten noch die Ulmer Athleten Alina Reh und Marlene Gomez Islinger (5000 Meter), Antonia Kinzel (Diskus) und Benno Freitag (Hochsprung) in den Wettkampf ein.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen