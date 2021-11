Rehs Verfolgerin lässt sich nicht abschütteln

Für die frühere Ulmerin bleibt über zehn Kilometer Platz zwei

Auf der deutschen Meisterschaft im Straßenlauf über zehn Kilometer in Uelzen kämpften die frühere Ulmerin Alina Reh (jetzt SCC Berlin) und Hanna Klein (Tübingen) um jeden Meter, um jede Sekunde. Im Ziel am Alten Rathaus lagen sich die beiden Läuferinnen in den Armen und gratulierten sich gegenseitig zu ihren starken Rennen. Neun Kilometer hatte sich Alina Reh als „Lokomotive“ betätigt, abschütteln konnte sie ihre Rivalin nicht. So zog Hanna Klein dank ihrer enormen Grundschnelligkeit auf dem letzten Kilometer vorbei und lief mit Bestzeit von 31:40 Minuten zum Titel. Alina Reh folgte drei Sekunden später.

Damit war sie nicht ganz glücklich. Schließlich wollte Alina Reh den Titel gewinnen. Ihr nächstes Ziel ist jetzt die Cross-Europameisterschaft am 12. Dezember in Dublin. Dass die Form dafür stimmt, bewies die 24-Jährige aus Laichingen in Uelzen. (AZ)